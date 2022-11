Rituais relaxantes prometem afastar cansaço e embelezar no fim de ano! Participe do sorteio exclusivo

A sensação de cansaço e estafa tende a ser intensificada. A vontade de começar a operar no modo “férias” só aumenta, enquanto ainda resta trabalho e um punhado de confraternizações – da firma, da família, dos amigos... – para comparecer até que finalmente chegue a contagem regressiva para 2023. Então, para dar conta do recado nesta reta final, uma boa saída são os banhos relaxantes, renovação das energias e vibrações, superprocurados entre novembro e dezembro em spas, salões e clínicas estéticas da cidade.

Foto: Renata Cristina Estética & Bem Estar/Divulgação.

Com técnicas cada vez mais diversificadas, os banhos trazem em sua composição elementos para prosperidade que prometem desde hidratação e esfoliação até o ganho de vitaminas e desintoxicação. “Nesta correria do dia a dia, a gente sente que as pessoas estão procurando os rituais para se cuidarem e crescerem profissionalmente. Elas querem seu potencial tranquilizante; percebemos mesmo a chegada de muitos clientes estressados, e, quando eles saem, é outra coisa. É visível seu aspecto descarregado, relaxado”, comenta Renata Cristina. Segundo ela, os banhos mais procurados neste momento são os chamados “detox”, que, além de serem refrescantes, promovem o desinchaço e a sensação de leveza para a temporada de calor.

“Há uma forte procura por iniciativas mais saudáveis. Dentro desse universo detox, o banho de chá-verde tem ganhado muito espaço por ajudar na liberação de toxinas". Dentre os detox, ainda ressalta o uso da argila como potente ativador da corrente sanguínea e também lembra o ganho de autoestima que os banhos relaxantes permitem. “Além do cansaço, em épocas de festividades as pessoas querem estar mais bonitas, com a pele mais vistosa, mais atraente. Há banhos especialmente montados como ritual de beleza, com fase descolorante de pelos e hidratação, que facilita e intensifica o corpo de quem aproveitar o calor e tomar sol”, lembra.

Recorrer a tais banhos que fogem da simples ducha em casa tem seu lugar, afinal, além do relaxamento acarretado pela temperatura da água, as essências e os óleos essenciais trazem benefícios por meio do estímulo ao olfato. “Com a temperatura entre 27° e 34°, esses rituais causam a vasodilatação. Mas também os elementos atingem outras áreas. Lavanda, por exemplo, acalma, alecrim e eucalipto são estimulantes, e o chocolate age no âmbito da satisfação”, comenta Renata. Segundo ela, no entanto, na hora de escolher onde tomar o banho é preciso checar a higienização da banheira e as referências do local. “Também é preciso tomar cuidado com reações alérgicas aos produtos usados”, alerta.

Leveza

O banho de chá-verde está entre os refrescantes e é uma boa pedida para o calor. Com função relaxante, o ritual com o chá promove a esfoliação da pele. “O chá-verde tem a ação de eliminar toxinas. Para quem estiver passando por algum estresse no momento ou precisando eliminar nódulos, é uma boa pedida”, afirma Renata. Também é servido chá-verde durante o repouso na banheira, potencializando os efeitos desintoxicantes.

Olivaterapia - Ritual

O tratamento se inicia com a preparação da pele por meio da esfoliação, seguida de banho de imersão, sap e massagem hidratante. “É um ritual mais aconchegante, mais inverno, mas tem seu lugar em qualquer época do ano. Ele é muito gostoso, a esfoliação deixa a pele maravilhosa”, conta Renata lembrando que o ritual tem propriedades regenerativas. O resultado é de hidratação tanto para a pele quanto para os cabelos.

Chuveiro

Há técnicas de amarrar um tule com os sais e óleos à ducha, a fim de preparar um banho de spa sem banheira. A dica, no entanto, exige mais cuidado na execução. Renata Sugere conversar com as casas de banho para se informar sobre material adequado e outras dicas.

Antidepressivo

O banho, também conhecido como desistressante, consiste na adição de jatos na água de uma banheira liberados com intensidade variável. As massagens são feitas antes do banho, que relaxam, reduzem a ansiedade e fortalecem os músculos. Indicado para tratamento de cansaço, insônia, estresse e depressão. “Esse banho ajuda em processos anti-inflamatórios, eliminando edemas, celulites, melhorando a circulação linfática, relaxamento muscular e sendo excelente coadjuvante em pré e pós-cirúrgicos de plásticas e lipoaspiração”.

Banho de lua - Beleza

“Muita gente acha que banho de lua é só para descolorir os pelos, mas é mais que isso. É um tratamento para a pele, que oferece massagem, drenagem linfática para tirar as células mortas e hidratação profunda, enriquecida com vitaminas e minerais”, afirma Renata. Após descoloração e esfoliação, a pessoa vai para uma cama especial com água, em que recebe uma máscara hidratante de frutas ou de chocolate. “A de pêssego dá um toque acetinado à pele. O banho de lua serve tanto para quem quer relaxar, para ficar mais bonita para um encontro ou para se presentear mesmo. Ainda mais agora, quando o corpo fica mais à mostra”. É preciso checar a alergia ao descolorante.

Banho de lavanda - Sedativo

Obedecendo a sequência da esfoliação, banheira e massagem, o ritual com lavanda é indicado para quem precisa, de fato, descansar. Com propriedade sedativa ele chega a ter efeitos analgésicos. “O banho de chá-verde e o de lavanda podem ser preparados em casa por meio do uso de essências, mas, nesse caso, o atrativo maior do spa é a massagem relaxante, já que esses banhos costumam ser sugeridos a pessoas que estão em momento de esgotamento”, aponta. Segundo Renata, o banho pode ser um ótimo presente neste fim de ano para alguém que está precisando renovar as energias para a entrada de 2023

Então, se você quer começar o ano de 2023 com vibrações e boas energias além de auto-estima elevada, garanta já seu horário na Renata Cristina Estética & Bem Estar!

E tem sorteio acontecendo no Instagram do SeteLagoas.com.br, confira:

Da Redação com Renata Cristina Estética & Bem Estar