Prefeitura cria comissão para gerir medicamentos usados pelo SUS em Sete Lagoas

Foi criada pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Sete Lagoas uma nova comissão para seleção e gestão de medicamentos a serem utilizados na rede local de saúde via SUS.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Chamada de Comissão Especial de Farmácia e Terapêutica (CEFT), ela foi criada em portaria divulgada em outubro deste ano. Nela também dispõe sobre sua composição, competências, funcionamento e sobre os procedimentos para incorporação, exclusão e alteração de medicamentos na Relação Municipal de Medicamentos (Remume).

"Também é de competência da comissão avaliar as solicitações de alteração (inclusão, exclusão e substituição) dos medicamentos da Remume, emitindo parecer técnico favorável ou não, além de elaborar diretrizes e protocolos de dispensação, promoção a conscientização do uso racional dos itens padronizados", explica a coordenadora da Assistência Farmacêutica do Município, Evelin Maila Paraíso.

Evelin explica que a Remume engloba ações desde a seleção de produtos farmacêuticos até o momento de sua utilização pelo usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) no município e serve como base para orientar a aquisição de produtos eficazes e seguros, a prescrição e a dispensação, constituindo a melhor gerência para os recursos públicos que devem ser aplicados de modo equânime.

"A seleção de medicamentos é considerada o eixo do Ciclo da Assistência Farmacêutica. As atividades da Assistência Farmacêutica são desenvolvidas com base no elenco de medicamentos selecionados, tanto na atenção ambulatorial quanto na hospitalar", completa.

