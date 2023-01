Vejam 9 alimentos que não precisam estar guardados na geladeira

A geladeira é uma grande invenção humana - prolongar e armazenar os alimentos que adquirimos e poder consumir no momento mais adequado é, além de uma comodidade, uma demonstração da evolução da espécie.

Mas, sabia que nem sempre alguns alimentos são ideais para serem guardados na geladeira? Veja a lista e entenda porque muitas vezes colocá-los no refrigerador é dispensável:

Batatas

As batatas devem ser armazenadas em local fresco e seco, como uma despensa ou um armário de cozinha. Na geladeira, elas podem ficar moles e desenvolver um sabor estranho, além de alterar sua cor.

Cebolas

Como as batatas, as cebolas preferem um lugar fresco e seco. Acima de tudo, precisam ser guardadas em um lugar ventilado. O interior da geladeira é úmido, fazendo com que estraguem mais rapidamente. O melhor é mantê-las na despensa. Se você cortar uma cebola e não planeja usar o resto imediatamente, poderá armazená-la na geladeira e consumi-la em até 2 dias.

Alho

O alho também deve ser armazenado em um local fresco e seco. Coloque-o em um recipiente aberto ou em uma sacola de malha, para permitir a circulação adequada do ar. Além disso, a temperatura baixa pode alterar seu sabor e a pouca ventilação da geladeira pode causar mofo. Quando guardado ao ar livre, o alho pode durar até dois meses.

Abóbora

A abóbora pode ser armazenada à temperatura ambiente por várias semanas. O ideal é mantê-la abrigada da luz solar direta e evitar mudanças extremas de temperatura. Não refrigerá-las a menos que estejam cortadas em pedaços. Se este for o caso, leve à geladeira por até 5 dias. E lembre-se, sempre poderá congelá-la!

Azeite

Guardar o azeite na geladeira é um erro comum. Seu local ideal de armazenamento é um ambiente seco e escuro. Para uma melhor preservação, também dê preferência a recipientes mais escuros.

Tomates

Os tomates são frequentemente armazenados na geladeira, porque as pessoas acreditam que isso ajudará a mantê-los frescos por mais tempo. Entretanto, o tomate é, na verdade, uma fruta tropical, sensível a temperaturas frias. Quando armazenados na geladeira, a baixa temperatura pode fazer com que os tomates fiquem farinhentos e percam seu sabor e textura.

Se você tem muitos tomates maduros, deve armazená-los no freezer, para prolongar sua vida útil. Para congelar os tomates, deve lavá-los e secá-los, depois cortá-los em fatias ou quartos e colocá-los em uma única camada, em uma assadeira. Uma vez congelados, podem ser guardados em um recipiente com tampa. Os tomates congelados podem ser utilizados em pratos cozidos, como sopas e molhos, mas não são adequados para pratos crus, como as saladas.

Pão

Quando guardamos o pão na geladeira, ele resseca e envelhece três vezes mais rápido do que em temperatura ambiente. Isso acontece devido a um processo conhecido como retrogradação, as moléculas de amido cristalizam e o pão endurece. Para deixá-los macios por mais dias é importante guardá-los em local fresco e seco. Em caso de congelamento, envolva cada pão individualmente, para que não grudem. Já no caso dos pães caseiros, após frios, devem ser mantidos em sacos de papel. Se armazenados em plástico, podem ficar úmidos e esponjosos.

Chocolate

Muitas pessoas mantêm o chocolate na geladeira, especialmente no verão, para que não derreta. Esta prática não é especialmente contraindicada, mas o frio altera completamente o sabor do chocolate, além de sua textura. Então, para os chocólatras de plantão, coloque-o na geladeira apenas se estiver derretendo completamente.

Banana

As bananas devem ser armazenadas à temperatura ambiente até estarem completamente maduras. Depois, podem ser colocadas na geladeira para prolongar sua vida útil. Se você já colocou uma banana na geladeira, deve saber que sua casca escurece. Mas isto não significa que a fruta esteja estragada. Quando quiser prolongar sua vida útil e mantê-las amarelas, é melhor armazená-las individualmente, em vez de em um cacho, para evitar que as cascas fiquem marrons ou pretas. Você também pode embrulhar os caules das bananas em película plástica para ajudar a diminuir a produção de etileno, hormônio que faz com fiquem marrons.

