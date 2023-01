Covid-19: Vacina bivalente da Pfizer começará a ser aplicada nos Brasileiros em 27 de fevereiro, entenda

Imunizante, será usada somente como doses de reforço. Na 1ª etapa, as pessoas vacinadas serão as com 70 anos ou mais, imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, seguidas de grupos de 60 a 69 anos, gestantes e profissionais da saúde.

Foto: Torstensimon/Pixabay

O Ministério da Saúde anunciou, nesta quinta-feira (26), o plano de vacinação contra a Covid-19 para 2023. Os imunizantes serão aplicados a partir de 27 de fevereiro e como um reforço bivalente da Pfizer.

Os grupos mais expostos ao risco da doença e que já foram vacinados ao menos com duas doses da vacina monovalente receberão a bivalente. Esta é considerada uma atualização em relação aos primeiros imunizantes contra a covid-19, protege contra a cepa original do coronavírus e as sub variantes ômicron.

O que são as vacinas bivalentes?

Segundo o G1, as vacinas estão atualizadas para as novas variantes da Covid-19.

Desde o início da pandemia, o vírus vem sofrendo mutações (o que é normal). Atualmente, a variante que domina o mundo é a ômicron, bem diferente do vírus original. Por isso, as vacinas chamadas "monovalentes" oferecem menos proteção frente à variante dominante — mas continuam sendo eficazes contra casos graves, óbitos e hospitalizações.

O objetivo desta nova vacina é expandir a resposta imune específica à variante ômicron, melhorando assim a proteção de toda a população. A ideia é aplicar a vacina em quem já tem pelo menos duas doses. Ou seja, quem só tomou uma dose até agora terá que tomar ainda a segunda dose da primeira versão para estar apto a tomar a bivalente.

Agora para os demais grupos, a campanha com a vacina monovalente para maiores de 12 anos será intensificada em busca de aumentar a cobertura.

As primeiras fases de aplicação serão nesta ordem:

Fase 1 - Com 70 anos ou mais, pessoas que vivem em instituições de longa permanência (ILP), imunocomprometidas, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas;

Fase 2 - 60 a 69 anos;

Fase 3 - Gestantes e puérperas;

Fase 4 - Profissionais da saúde.

Tendo como meta a vacinação de 90% do público alvo.

Da redação Djhessica Monteiro com o G1.