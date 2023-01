Descubra 14 alimentos que 'purificam seu corpo'

Os alimentos são importantes que, para além de nutrir o nosso corpo, serve também para trazer benefícios a diversos orgãos e sistemas. Nós damos aqui dicas de 14 refeições do dia-a-dia para você:

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Maçã

Esta fruta é capaz de regular o colesterol, cuidar da saúde neurológica e melhorar a digestão. Também contém muita fibra.

Abacaxi

O abacaxi é uma das frutas mais diuréticas que existem. É especialmente útil para limpar o trato urinário e aliviar pequenos desconfortos quando vamos ao banheiro. Além disso, é rico em fibras, vitaminas e minerais.

Limões

Grandes estimuladores da vesícula biliar, têm a capacidade de melhorar a função hepática e são excelentes para a digestão. Um copo de água morna com limão com o estômago vazio é o "crème de la crème" para nos purificar.

Romã

Um antioxidante natural carregado com vitamina C, que ajuda a retardar o processo de oxidação das nossas células.

Tomates

Eles contêm muita vitamina C que ajuda a cuidar e proteger nosso corpo. Sua vitamina A ajuda a proteger nossa visão, além de ser excelente para limpar o sangue e ajudar na circulação.

Aspargos

Fonte de fibra e vitamina C, auxiliando na prevenção de doenças como câncer e doenças cardíacas.

Aipo

Diurético, com muita fibra e ideal para facilitar a circulação sanguínea. Ajuda a melhorar a digestão, ajuda a combater a gastrite e é simplesmente um coquetel de vitaminas que nos mantém saudáveis.

Cebola

Um dos pontos fortes da cebola é que ela limpa o intestino. Também atua como um antibacteriano natural, capaz de eliminar inúmeras toxinas e elementos nocivos do corpo.

Alcachofra

Elas eliminam a retenção de líquidos ajudando a melhorar nossa circulação. Eles também são excelentes para limpar o fígado e a vesícula biliar, pois ajudam a desintoxicar e metabolizar as gorduras.

Chá verde

Se você quer perder peso e parar de se sentir inchado... beba chá verde!

Cúrcuma

A cúrcuma auxilia na desintoxicação do fígado, trabalhando com as enzimas do seu corpo para eliminar toxinas. Também é conhecida por açafrão da terra.

Gengibre

Acelera o metabolismo, melhora o fluxo sanguíneo, regula a temperatura do corpo, ajuda a eliminar bactérias e fortalece o sistema imunológico. Por isso e muito mais, recomendamos incluí-lo em sua dieta o quanto antes.

Chia

As sementes de chia são muito boas para nos ajudar a expulsar todas as toxinas que temos no nosso corpo, graças à fibra que contêm. Além disso, a chia ajuda a regular o colesterol, limpar o sangue e nos dar uma sensação de saciedade por muito mais tempo.

Rúcula

A melhor desintoxicação que existe é colocar essa folha na sua vida. É excelente em saladas, é diurético e é rico em vitaminas.

Com Receita Sem Fronteiras