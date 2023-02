Usuários do SUS em Sete Lagoas poderão acompanhar agendamento médico via internet

A partir de quarta-feira (1º), os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de Sete Lagoas poderão acompanhar o agendamento das consultas médicas via internet. No primeiro momento, a ferramenta contará com consultas especializadas.

Foto: Marcelo Paiva / Arquivo SeteLagoas.com.br

A ferramenta é gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde: “As solicitações de exames e consultas são cadastradas, via sistema de informação GMUS, pelas unidades de Atenção Primária. Assim que o cadastro é realizado, todos os pedidos de exames e consultas especializadas passam por uma avaliação criteriosa pelos funcionários da Regulação”, detalha o chefe da pasta, Marcelo Fernandes.

ACESSE AQUI O LINK PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS

O usuário deverá informar o seu CPF ou cartão SUS para visualizar a posição que ocupa na fila e assim acompanhar o andamento de sua demanda. Caso tenha dificuldade para acessar o link a sua unidade de saúde é a referência para informações.

A Central de Regulação de Serviços de Saúde é o setor responsável pela regulação do acesso dos pacientes às consultas especializadas, exames, cirurgias e procedimentos ambulatoriais.

Somente depois de reguladas é que essas solicitações vão para o agendamento na Central, que ocorre de acordo com a ordem da fila e prioridade, tudo isso de forma dinâmica via sistema. Após a marcação, a unidade de Atenção Primária (ESF ou Centro de Saúde) entregará ao usuário o seu comprovante de agendamento.

“Por isso, é de extrema importância que todos os usuários mantenham os seus cadastros atualizados em sua unidade de saúde de referência. Importante salientar que enquanto a solicitação não é avaliada pelo setor de Regulação o paciente não encontrará seu nome na fila. Esse atraso pode ocorrer pelo volume de avaliações para serem realizadas bem como pela atualização do sistema”, esclarece Sueli Barbosa dos Santos Lacerda, coordenadora da Central de Regulação.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas