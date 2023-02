Ministério da Saúde recebe 1,8 milhão de doses da CoronaVac

O instituto Butantan entregou nesta quarta-feira mais de 1,8 milhão de doses da CoronaVac. Segundo o instituto, essas doses fazem parte do quarto contrato de compra de 10 milhões de doses.

Foto: José Cruz/Agência Brasil

O imunizante, que é destinado para crianças de 3 a 5 anos, teve sua produção feita a partir do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), importado da farmacêutica Sinovac, da China.

Logo após a aprovação do uso da CoronaVac pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em setembro do ano passado, foram entregues, no primeiro contrato, cerca de 1 milhão de doses para o público infantil.

Já no segundo acordo, foram entregues mais de 1 milhão de vacinas em novembro. Em alguns estados foi registrada a suspensão da vacinação infantil por falta do imunizante. No terceiro contrato, foram enviadas 750 mil doses no início de janeiro de 2023.

Da redação com Agência Brasil .