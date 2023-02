Dengue: Imunizante foi aprovado pela CTNBio

A vacina contra a dengue da fabricante Takeda Pharma foi aprovada esta semana pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio).

Foto: Arquivo/Agência Brasil

A CTNBio garantiu que o imunizante não fará mal a quem irá, eventualmente, recebê-lo. De acordo com a Lei Geral de Biossegurança, cabe à comissão avaliar a segurança ao meio ambiente, a animais e humanos de produtos e tecnologias que contenham organismos geneticamente modificados.

Até chegar a decisão de aprovação, foram dois anos de discussão e avaliação. Neste tempo, a CTNBio encomendou estudos que demonstrassem a segurança do imunizante no Brasil, onde existe maior prevalência do mosquito transmissor da patologia, Aedes aegypti.

Com os resultados positivos, a comissão concluiu a avaliação do imunizante. Agora, as análises de eficácia e o uso da vacina serão feitas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Da redação com Agência Brasil.