Confira programação de vacinação contra meningite e BCG em Sete Lagoas

Além da vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura de Sete Lagoas atualizou a programação de vacinação contra a meningite e BCG. Para todas as vacinas, é necessário que o cidadão leve cartão do SUS e de vacina, além de documento de identidade com foto.

Foto: Tânia Rego / Agência Brasil

Meningo C

Segue vacinação de Meningo C para funcionários de escolas de Sete Lagoas, público geral de 16 a 30 anos de idade, todos os trabalhadores da educação do Ensino Superior e Técnico, profissionais da saúde e universitários, até 28 de fevereiro.

Locais (08h às 16h30): ESF: Alvorada, Barreiro, Eldorado, Fazenda Velha, Catarina, CDI I, Esperança, Iporanga e Itapuã II; UBS: Orozimbo Macedo e N.S. das Graças; e CS: Montreal, Progresso, Santa Luzia, Santo Antônio, São João e Várzea.

Locais (08h às 18h30): UBS Cidade de Deus, Belo Vale e Luxemburgo.

Documentos: Identidade com foto, CPF, cartão SUS e comprovante que trabalha na educação ou na saúde ou comprovante de matrícula para estudantes, se for o caso.

Meningite ACWY

A vacina da Meningite ACWY para adolescentes de 11 a 15 anos segue disponível, de 08h às 16h30, nos ESFs Alvorada, Barreiro, Eldorado, Fazenda Velha, Catarina, CDI I, Esperança e Itapuã; UBS Orozimbo Macedo e N.S. das Graça; e CS Montreal, Progresso, Santa Luzia, Santo Antônio, São João, Iporanga, Manoa e Várzea. E de 08h às 18h30, em horário estendido, nas unidades de saúde do Belo Vale, Luxemburgo e Cidade de Deus.

Documentos: cartão SUS, documento com foto e cartão de vacina.

Vacina BCG

A BCG continua sendo aplicada às segundas no CS Santo Antônio (Rua Dr. João Batista, 1.327, Santo Antônio, 3773-9147); terças no CS São João (Rua Wenceslau Braz, 470, São João, 3776-5454); quartas na UBS Belo Vale (Rua Oscar Padilha, 625, Belo Vale); quintas no CS Várzea (Rua João Reis, 83, São Geraldo, 3774-6464); e sextas na UBS N. S. das Graças (Rua Felipe dos Santos, 1.331, N.S. das Graças, 3775-2925), de 09h às 15h.

Público: recém-nascidos que ainda não receberam a BCG.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas