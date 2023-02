Minas Gerais recebe primeiras doses de vacinas bivalentes contra COVID-19

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informa que recebeu 32.400 doses da vacina Pfizer bivalente contra COVID-19. Elas serão utilizadas na próxima campanha de intensificação da vacinação, que começa em 27 de fevereiro.

Foto: Fábio Marchetto/SES-MG

As 32.400 doses serão armazenadas na Central Estadual de Rede de Frio e distribuídas para as Unidades Regionais de Saúde no fim do mês. Segundo a coordenadora do Programa de Imunizações da SES-MG, Josianne Gusmão, as vacinas são eficazes contra novas variantes do COVID-19.

“A vacina bivalente contra covid-19 inclui RNA que codifica a proteína ‘spike’ da cepa original de SARS-CoV-2 e da ômicron e variantes BA.4 e BA.5”, explica a coordenadora. “As vacinas bivalentes estão recomendadas para pessoas com 12 anos ou mais de idade e que estiverem incluídas nos grupos elencados para vacinação, que acontecerá, de forma escalonada, em cinco fases”, completa.

Esquema vacinal

De acordo com a Nota Técnica nº 1/2023 do Ministério da Saúde, a próxima campanha de intensificação da vacinação com vacinas bivalentes vai priorizar os seguintes grupos:

- Fase 1: idosos com 70 anos ou mais, pessoas de 12 anos ou mais vivendo em instituições de longa permanência, abrigados e trabalhadores dessas instituições, pessoas imunocomprometidas, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

- Fase 2: pessoas de 60 a 69 anos de idade;

- Fase 3: Gestantes e puérperas;

- Fase 4: Trabalhadores da saúde;

- Fase 5: Pessoas com deficiência permanente.

Os grupos prioritários receberão uma dose de reforço da vacina COVID-19 bivalente a partir dos 12 anos, com a condição de já ter recebido pelo menos duas doses com vacinas monovalentes. O intervalo para doses de reforço com vacinas bivalentes será de 4 meses a partir da última dose de reforço ou da última dose do esquema primário com vacinas monovalentes.

Pessoas que não fazem parte do grupo prioritário para doses de reforço com vacinas bivalentes e que não iniciaram a vacinação, ou que têm esquema incompleto de duas doses com vacinas monovalentes, devem completar o esquema já preconizado com vacinas monovalentes. A dose de reforço para estas pessoas será feita com a vacina monovalente disponível no momento, de acordo com a recomendação vigente.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: Agência Minas Gerais.