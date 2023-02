Saúde mental: entendendo e cuidando de nosso emocional

Você sabia que o Brasil é o país mais ansioso do mundo e o quinto mais deprimido? De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), quase um bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes em todo o mundo, vivem com algum transtorno mental. Destes, 18,6 milhões são brasileiros.

Foto: Istock

A situação se agravou com o impacto emocional da pandemia de Covid-19, incluindo perdas de familiares, medo, falta de socialização e instabilidade no trabalho causadas pela crise vivida pelo país.

De acordo com o Datasus, o número de óbitos por lesões autoinfligidas duplicou nos últimos 20 anos, passando de 7 mil para 14 mil. Antes da pandemia, a depressão já era apontada como a principal causa de licença-saúde não relacionada a acidentes de trabalho, correspondendo a 30,67% do total, seguida por outros transtornos de ansiedade (17,9%).

Estes dados mostram a necessidade urgente de investir em saúde mental e prevenção de transtornos mentais, incluindo a depressão. É importante garantir acesso a cuidados de saúde mental de qualidade, incluindo terapia, medicamentos e tratamentos adequados, além de promover a conscientização sobre a importância da saúde mental e combater os estigmas relacionados a estes transtornos.

Conscientização

A conscientização sobre doenças mentais é fundamental para prevenir e tratar essas condições de maneira adequada. Infelizmente, muitas pessoas ainda não entendem os sintomas de doenças mentais e confundem com outros problemas de saúde.

Por isso, a conscientização é uma parte importante da solução para ajudar as pessoas a compreender e lidar com esses problemas de saúde mental. Além disso, a conscientização pode ajudar a quebrar tabus e estigmas associados às doenças mentais, o que pode ajudar as pessoas a procurar ajuda mais facilmente.

Os serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, têm um papel importante a desempenhar na conscientização da população. Eles podem fornecer informações claras e precisas sobre os sintomas de doenças mentais e os cuidados preventivos para evitar sua progressão. Além disso, investimentos públicos e privados são necessários para apoiar campanhas de conscientização e outras medidas para prevenir e tratar doenças mentais.

Em última análise, é importante lembrar que tratar adequadamente as doenças mentais é fundamental para garantir a saúde e bem-estar das pessoas e para evitar que problemas leves evoluam para condições mais graves, o que pode resultar em internação e privação do convívio social e do trabalho.

É importante combater o preconceito em relação a doenças mentais. Além disso, é crucial identificar e tratar sintomas como:

Tristeza persistente e preocupações excessivas;

Fadiga sem uma explicação clara;

Perda de interesse em atividades anteriormente agradáveis;

Desmotivação e falta de energia para realizar tarefas do dia a dia.

Alterações de humor bruscas ou alucinações.

Tratamento

As doenças mentais são complexas e requerem tratamento de múltiplos profissionais de saúde, incluindo psicólogos, terapeutas ocupacionais, psiquiatras e farmacêuticos. O tratamento é individualizado e personalizado de acordo com a gravidade do problema e as necessidades do paciente.

O tratamento pode incluir medicamentos, terapia comportamental e psicoterapia. O uso de medicamentos, como antidepressivos, inibidores de substâncias químicas presentes no cérebro, ansiolíticos e antipsicóticos, pode ser indicado pelo psiquiatra.

Além disso, outras formas de tratamento incluem terapia eletroconvulsoterapia, psicoterapia, terapias comportamentais, cognitivas e interpessoais, psicanálise e psicoterapia psicodinâmica ou de apoio. O psiquiatra é o profissional mais indicado para diagnosticar e tratar as doenças mentais e prescrever o melhor tratamento.

Como prevenir Transtornos Mentais

Prevenir transtornos mentais é fundamental para manter a saúde mental. Algumas ações simples e mudanças no estilo de vida podem ajudar a prevenir transtornos mentais. Aqui estão algumas sugestões:

Mantenha uma alimentação saudável e pratique exercícios físicos regularmente;

Durma bem e mantenha horários regulares de sono;

Mantenha relações interpessoais saudáveis e busque suporte emocional de familiares e amigos;

Aprenda a lidar com o estresse de forma efetiva;

Fale sobre seus sentimentos e problemas, compartilhando suas preocupações com outras pessoas;

Pratique meditação. Ela melhora o foco e a concentração, reduz o estresse, ansiedade e melhora o sentimento de bem-estar como um todo;

Mantenha-se ativo e mantenha sua mente ocupada com atividades que você goste;

Busque ajuda profissional se sentir que está sendo afetado por uma condição mental.

Lembre-se, prevenir transtornos mentais é uma questão de escolha e depende da capacidade de cada pessoa de cuidar de si mesma e de sua saúde mental.

Os jovens e a saúde mental:

A relação dos jovens com a saúde mental no Brasil precisa ser mais compreendida e valorizada. A adolescência é um período de grandes mudanças, e é importante que os hábitos sociais e mentais desenvolvidos nesta fase sejam positivos para o bem-estar futuro.

De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, as condições de saúde mental representam 16% da carga global de doenças e lesões em pessoas com idade entre 10 e 19 anos. Embora a prevalência de transtornos mentais seja maior nesta faixa etária, muitos casos não são detectados nem tratados. A depressão é uma das principais causas de doença e incapacidade entre adolescentes.

Estima-se que uma em cada dez pessoas precisará de cuidados de saúde mental ao longo da vida, e é importante reconhecer e gerenciar momentos de estresse e apreensão para evitar a evolução para transtornos mentais. Infelizmente, a maioria dos casos não é diagnosticada e tratada, o que pode levar ao autoextermínio, que é a terceira maior causa de morte entre adolescentes no Brasil.

A escola tem um papel fundamental na luta pela saúde mental, pois é onde passam a maior parte do tempo os jovens e crianças. Algumas das formas em que a escola pode contribuir incluem:

Educação: Incorporar a educação sobre saúde mental e bem-estar em suas aulas, incluindo temas como autoestima, resiliência, gestão de estresse e habilidades de comunicação eficazes.

Incorporar a educação sobre saúde mental e bem-estar em suas aulas, incluindo temas como autoestima, resiliência, gestão de estresse e habilidades de comunicação eficazes. Prevenção: Implementar programas e atividades que visem prevenir problemas de saúde mental, como bullying, depressão e ansiedade.

Implementar programas e atividades que visem prevenir problemas de saúde mental, como bullying, depressão e ansiedade. Treinamento de pessoal: Oferecer treinamento para professores, conselheiros e outros membros do corpo docente para que possam reconhecer e lidar com questões de saúde mental entre os estudantes.

Oferecer treinamento para professores, conselheiros e outros membros do corpo docente para que possam reconhecer e lidar com questões de saúde mental entre os estudantes. Acessibilidade: Facilitar o acesso a recursos de saúde mental para os estudantes, incluindo conselheiros escolares, programas de apoio e tratamento, se necessário.

Facilitar o acesso a recursos de saúde mental para os estudantes, incluindo conselheiros escolares, programas de apoio e tratamento, se necessário. Cultura positiva: Fomentar uma cultura escolar positiva que valorize o bem-estar emocional e promova a saúde mental dos estudantes.

Em resumo, a escola pode desempenhar um papel vital na prevenção e tratamento de problemas de saúde mental, oferecendo educação, suporte e recursos aos estudantes.

A saúde mental no trabalho:

A situação da saúde mental no trabalho no Brasil é preocupante, com muitos trabalhadores enfrentando problemas como estresse, ansiedade e depressão. Fatores como horários de trabalho longos, pressão para atender às demandas do trabalho e falta de suporte emocional podem afetar negativamente a saúde mental dos trabalhadores. Além disso, existe uma cultura de estigmatização em relação a questões de saúde mental, o que pode impedir que os trabalhadores procurem ajuda quando precisam.

No entanto, há algumas iniciativas para melhorar a situação da saúde mental no trabalho no Brasil. Algumas empresas estão implementando programas de bem-estar e saúde mental, como terapia ocupacional e treinamento para gerenciamento de estresse. Além disso, existem organizações sem fins lucrativos e grupos de apoio que oferecem ajuda e recursos para trabalhadores que enfrentam problemas de saúde mental.

Em geral, ainda há muito a ser feito para melhorar a situação da saúde mental no trabalho no Brasil. É importante que empresas, governos e sociedade em geral reconheçam a importância da saúde mental no local de trabalho e invistam em medidas para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores.

Caso você, um amigo, parente e até mesmo conhecido precisar de ajuda, procure o CAPs mais próximo de você ou entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV) a qualquer hora do dia. Cuidando do bem-estar próprio e do próximo, andamos em passos largos por um país mais saudável.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fontes: Conexa e OMS