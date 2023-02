Especialista da Emater-MG compartilha dicas para garantir a saúde e a disposição durante o Carnaval

Manter o pique durante o Carnaval vai além de apenas ter energia, é essencial ter uma alimentação adequada e se hidratar bem durante os dias de festa. Muitas pessoas tendem a aumentar o consumo de bebidas alcoólicas e alimentos calóricos, o que pode resultar em problemas de saúde. Para evitar essas complicações e aproveitar ao máximo a festa, é importante seguir algumas dicas, como manter a hidratação adequada e ter uma dieta balanceada.

Foto: Divulgação

Samira Tanure, nutricionista do Plantão Técnico da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG), destaca a importância dos cuidados com o corpo para suportar o desgaste físico causado pela agitação do feriado. Consumir alimentos energéticos e beber água são atitudes fundamentais para manter o ritmo e aproveitar a folia com saúde.

“No Carnaval, com o ritmo intenso dos blocos e encontros sociais, o corpo perde muita água e precisa ser hidratado. A ingestão de líquido é necessária para repor as perdas na transpiração não só de água como de sais minerais importantes para o organismo. Neste caso, além de água e sucos, ajuda o consumo de bebidas isotônicas, que repõem de forma rápida os minerais no organismo”, esclarece a nutricionista.

É fundamental dosar o consumo de bebidas alcoólicas durante o Carnaval. Samira alerta que "o álcool deve ser consumido com moderação, intercalando com água e nunca com o estômago vazio para evitar tonturas, visão turva e mal-estar".

Além disso, durante a folia, há um aumento significativo do gasto energético, por isso é importante repor essa energia por meio da alimentação. Para isso, a nutricionista recomenda o consumo de alimentos ricos em carboidratos, como arroz, macarrão, batata, pão e cereais, pois eles proporcionam maior sensação de saciedade e fornecem a energia necessária para aproveitar os dias de festa.

Durante o Carnaval, é comum encontrar barraquinhas de comida nas ruas. No entanto, é preciso ter cuidado com o que se consome. Samira destaca a importância de evitar comidas e bebidas de vendedores ambulantes que não seguem práticas básicas de higiene, como a conservação do alimento e a limpeza dos utensílios.

Tome cuidado para não cair em ciladas

De acordo com a nutricionista, a ingestão de sucos e gelo de barraquinhas ou de vendedores ambulantes não é recomendada, já que não é possível saber a procedência e a qualidade da água utilizada. Nesses casos, é melhor optar por água engarrafada, que vem lacrada e com procedência garantida. No entanto, é importante lavar bem a embalagem antes de beber.

Além disso, é recomendado evitar o consumo de verduras cruas em restaurantes desconhecidos, que podem não ter passado por uma higienização adequada.

Veja outras dicas importantes para os foliões no Carnaval:

– Faça no mínimo quatro refeições por dia

– Controle o consumo de alimentos gordurosos, frituras e salgadinhos

– Prefira as carnes brancas e magras, grelhadas, assadas ou cozidas, que contêm menos gordura e são mais fáceis de serem digeridas

– Consuma frutas, verduras e legumes para que você esteja em dia com a ingestão de antioxidantes, vitaminas e sais minerais

– Sobremesas refrescantes são ótimas opções. Prefira sempre frutas, gelatinas, sorvete de frutas ou compotas geladas

– Beba de 2 a 3 litros de água diariamente. Consuma também sucos de fruta, água de coco e isotônicos, antes, durante e depois da folia.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: Agência Minas Gerais.