UFMG inaugura laboratório pioneiro na produção de remédios para doenças raras

Foto: Amanda Dias/BHAZ

Nesta terça-feira, Dia Mundial das Doenças Raras, os portadores de patologias incomuns receberam uma excelente notícia: o Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte, inaugurou o primeiro laboratório para terapias de doenças raras em todo o Brasil.

O laboratório produzirá medicamentos por terapia genética para tratar doenças como a Síndrome de Dravet, uma enfermidade grave e resistente aos tratamentos existentes, caracterizada por epilepsia progressiva e incapacitante, déficits cognitivos, problemas motores e características do autismo.

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), que faz parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), investiu R$ 2 milhões para implantar a estrutura. Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) não possui a terapia específica para essa doença, mas apenas um conjunto de medicamentos de outros tratamentos que ajudam a combater os sintomas. Com a conclusão do laboratório, espera-se que ele contribua para o combate a essas síndromes na saúde pública.

Além da produção de terapias de alto impacto para a saúde pública e para a sociedade, que incluem elevados custos para o SUS, a plataforma também servirá como um celeiro para a formação de recursos humanos nessa área específica, de acordo com o subcoordenador do laboratório, Vinícius Toledo Ribas, que é professor do Departamento de Morfologia do ICB.

Existem cerca de 13 milhões de pessoas no país que sofrem com doenças raras, sendo que existem entre 6 e 8 mil tipos diferentes de doenças raras que afetam no máximo 65 pessoas a cada 100 mil habitantes. O Dia Mundial das Doenças Raras foi criado para sensibilizar sobre a existência e os cuidados necessários com essas patologias.

No Brasil, cerca de 13 milhões de pessoas sofrem com doenças raras, sendo que 80% dos casos têm vínculos genéticos. Embora as causas e origens dessas doenças não sejam completamente compreendidas, elas podem ter relação com infecções bacterianas, virais, alérgicas e ambientais.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: O Tempo.