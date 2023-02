Estudo sugere possível associação entre adoçante zero e risco cardiovascular

A associação Calorie Control Council refutou o estudo, afirmando que seus resultados contradizem anos de pesquisas.

Foto: jcomp/freepik

Um estudo realizado pelo Centro de Diagnóstico e Prevenção Cardiovascular do Cleveland Clinic Lerner Research Institute revelou que o eritritol, um substituto do açúcar, pode aumentar o risco de coagulação sanguínea, o que pode levar a derrames, ataques cardíacos e até a morte.

A substância é comumente usada como adoçante em produtos que visam baixar o teor de açúcar, como o stévia e o monge. Segundo o Dr. Stanley Hazen, um dos principais autores do estudo, o grau de risco é significativo e pessoas com predisposição a doenças cardíacas, como diabetes, têm duas vezes mais chances de ter um ataque cardíaco ou derrame se tiverem altos níveis de eritritol no sangue.

Os pesquisadores descobriram que o eritritol aumenta a coagulação das plaquetas sanguíneas, o que pode levar à formação de coágulos que podem viajar para o coração ou para o cérebro e causar ataques cardíacos ou derrames.

O Dr. Andrew Freeman, diretor de prevenção cardiovascular e bem-estar do National Jewish Health, considera a pesquisa alarmante, mas destaca que é preciso investigar mais a fundo. Ele sugere que limitar o consumo de eritritol na dieta pode ser uma medida cautelar até que mais informações estejam disponíveis.

A associação Calorie Control Council discordou dos resultados do estudo e argumentou que o eritritol é seguro e aprovado para uso em alimentos e bebidas em todo o mundo. No entanto, é importante lembrar que mais pesquisas são necessárias para confirmar os resultados e entender melhor os efeitos do eritritol na saúde humana.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: CNN.