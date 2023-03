Março Amarelo e Lilás: Conscientização e Cuidados com a Saúde Feminina

O Março Amarelo e Lilás é uma campanha nacional de conscientização e prevenção que tem como objetivo alertar sobre os cuidados com a saúde feminina, em especial a prevenção do câncer de colo do útero e a endometriose.

Realizar consultas médicas periodicamente é fundamental — Foto: Getty Images

O Março Lilás tem como objetivo alertar as mulheres sobre a importância de fazer o exame preventivo regularmente, conhecido como Papanicolau, para prevenir o câncer de colo do útero. A infecção pelo HPV é a principal causa da doença, e a vacinação é uma forma de prevenção. O exame de Papanicolau é crucial para a detecção precoce da doença, que é o terceiro tipo mais comum de câncer entre as mulheres no Brasil. O tratamento depende do estágio da doença e pode envolver cirurgia, radioterapia e quimioterapia, com um prognóstico melhor quando detectado em estágios iniciais.

O Março Amarelo, por sua vez, alerta sobre os sintomas da endometriose, como dor pélvica intensa, cólicas menstruais muito fortes, infertilidade e outros problemas de saúde que podem ser causados pela doença. A endometriose é uma doença inflamatória crônica que afeta as mulheres em idade reprodutiva e é mais comum em mulheres entre 25 e 35 anos de idade. O diagnóstico pode ser demorado, levando em média 7 anos, devido à falta de conhecimento dos sintomas e da doença por parte dos médicos e da sociedade em geral. A cirurgia é o tratamento mais eficaz para a endometriose, mas a doença pode voltar a ocorrer após a cirurgia.

Em ambas as campanhas, é importante conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, bem como incentivar as mulheres a buscarem ajuda médica caso apresentem sintomas ou sejam consideradas de risco para desenvolver a doença. A falta de informação e a desinformação sobre a endometriose ainda é um grande desafio no Brasil, o que dificulta o diagnóstico e o tratamento precoce da doença.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: gov.br