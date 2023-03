Qdenga: nova vacina para a prevenção da dengue é aprovada pela Anvisa

Essa é a segunda vacina aprovada no Brasil para prevenção da dengue.

Imagem: Pixabay

Na quinta-feira (2), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro de uma nova vacina para prevenir a dengue, o segundo imunizante aprovado no Brasil contra essa doença.

A vacina Qdenga, produzida pela Takeda Pharma, é composta por quatro sorotipos diferentes do vírus causador da dengue, proporcionando ampla proteção contra a enfermidade. O produto destina-se a crianças a partir de quatro anos, adolescentes e adultos até 60 anos e é administrado em duas doses com um intervalo de três meses entre elas.

A avaliação clínica da vacina demonstrou uma eficácia geral de 80,2% contra a dengue causada por qualquer sorotipo em até 12 meses após a administração da vacina. A Anvisa afirmou em nota que a eficácia da vacina Qdenga é apoiada pelos resultados de um estudo de larga escala, conduzido em países endêmicos para a dengue, que avaliou a eficácia, segurança e imunogenicidade da vacina.

A vacina Qdenga também foi avaliada pela Agência Sanitária Europeia (EMA) e recebeu uma recomendação positiva no âmbito do programa "EU Medicines for all", que avalia medicamentos destinados a serem utilizados em países de baixa e média renda fora da União Europeia (UE).

O registro concedido pela Anvisa permite a comercialização do produto no Brasil, desde que sejam mantidas as condições aprovadas. No entanto, a vacina está sujeita ao monitoramento de eventos adversos por meio de ações de farmacovigilância sob a responsabilidade da empresa.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: O Tempo.