Burnout no Brasil: a crescente preocupação com a saúde mental dos trabalhadores

Impactos, causas e medidas para prevenção e tratamento do burnout no mercado de trabalho brasileiro.

Foto: SB Coaching

O burnout é um problema crescente no Brasil, afetando profissionais de diferentes setores e níveis hierárquicos. O termo é usado para descrever um estado de exaustão emocional, despersonalização e redução da realização pessoal no trabalho. Uma pesquisa de 2020 da International Stress Management Association (ISMA-BR) em parceria com a empresa de consultoria e pesquisa Alelo, revelou que 72% dos brasileiros sofrem de algum nível de estresse no trabalho, enquanto 32% apresentam sintomas de burnout.

Os setores mais impactados são saúde, educação e serviços sociais, onde há maior sobrecarga emocional e demandas psicológicas. A pandemia de COVID-19 exacerbou a situação, com o aumento do trabalho remoto, da carga horária e das preocupações com a saúde e segurança. O impacto do burnout no Brasil é significativo, tanto para os profissionais quanto para as empresas e a economia em geral. Pode levar a queda na produtividade, aumento do absenteísmo e da rotatividade de funcionários, além de afetar a saúde mental e física dos trabalhadores.

Para prevenir e tratar o burnout, as empresas precisam adotar medidas como equilíbrio entre vida pessoal e profissional, incentivo à prática de atividades físicas e de lazer, avaliações de saúde mental e apoio psicológico aos funcionários. Os trabalhadores também precisam estar atentos aos sinais do burnout e buscar ajuda quando necessário, por meio de psicoterapia, ou outras formas de tratamento.

O burnout é um tipo de esgotamento emocional, mental e físico, com sintomas como exaustão emocional, despersonalização e diminuição do desempenho. O tratamento pode incluir mudanças na rotina diária, aconselhamento e, em alguns casos, medicação. Estratégias comuns de tratamento incluem tirar férias, reduzir o número de horas trabalhadas, fazer pausas regulares durante o dia, terapia com um psicólogo ou psiquiatra e medicamentos como antidepressivos ou ansiolíticos.

É importante lembrar que o burnout é um problema real que pode ter consequências graves para a saúde física e mental. Se você está enfrentando sintomas de burnout, é importante procurar ajuda médica imediatamente.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: Portal Gov.br