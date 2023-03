Servidores municipais de Sete Lagoas participam de seminário sobre saúde mental

Servidores da área de saúde da Prefeitura de Sete Lagoas participaram de um seminário de capacitação em saúde mental, realizado nesta quarta (8) em auditório da Faculdade Ciências da Vida.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Divulgação

Conforme explica a referência municipal em Saúde Mental, Isabella Oliveira, o seminário, coordenado pelo Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II, tem o objetivo de ampliar o conhecimento dos profissionais da área da saúde e dos atores envolvidos nos cuidados aos pacientes.

"Na parte da manhã tivemos a apresentação do Caps II e da Rede de Saúde Mental de Sete Lagoas e também apresentamos os desafios da Atenção Psicossocial na atualidade. Já na parte da tarde discutimos sobre o cuidado integral do paciente com sofrimento psíquico na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e as possibilidades de tratamento dos pacientes de saúde mental", detalhou.

Ao final de cada período, houve espaços de mediação entre os participantes com profissionais convidados. "Estamos desde o início da gestão buscando melhorias para os usuários, atendendo a população bem e principalmente dentro das especificidades técnicas de cada caso", reforçou o secretário municipal adjunto de Saúde, Alber Alípio.

"Estamos promovendo mais uma reciclagem e uma troca de experiências. Já realizamos com o CAPS Infantil, o CAPS Alcool e Drogas e agora com o CAPS II. É mais qualificação que coloca nossa saúde em um patamar superior", comentou o vice-prefeito, Dr. Euro de Andrade.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas