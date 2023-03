Vacinas contra monkeypox chegam a Minas Gerais: mais de 1,1 mil doses disponíveis

Os imunizantes enviados pelo Ministério da Saúde são recomendados para adultos com 18 anos ou mais que são considerados de alto risco de infecção.

Foto: Valéria Lemos/ SES - MG

Nesta terça-feira (14/3), Minas Gerais recebeu sua primeira remessa de vacinas para prevenção e tratamento pós-exposição ao vírus monkeypox. O Ministério da Saúde enviou 1.101 doses do imunizante ao estado, indicadas para adultos com idade igual ou superior a 18 anos considerados de alto risco para infecção por varíola ou monkeypox.

Após a chegada na Central Estadual de Rede de Frio em Belo Horizonte, as doses são conferidas e distribuídas às Unidades Regionais de Saúde para posterior entrega aos municípios. É importante lembrar que a gestão municipal é responsável por organizar a administração das vacinas na população-alvo em seus territórios.

De acordo com Josianne Gusmão, coordenadora estadual de Imunizações da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), 1.077 doses serão destinadas à vacinação pré-exposição. "Esse quantitativo será usado para imunizar 50% do público-alvo com duas doses. O envio de mais doses dependerá do progresso da vacinação e da demanda local", explica Josianne.

As outras 24 doses serão destinadas à vacinação pós-exposição, disponibilizadas apenas para os municípios que tenham registrado a circulação do vírus monkeypox nas últimas 12 semanas, definido como dez ou mais casos neste período. Apenas o município de Belo Horizonte se enquadra nesse critério no estado de Minas Gerais, segundo a coordenadora.

A vacinação contra monkeypox destina-se a adultos com 18 anos ou mais que são considerados de alto risco para infecção por varíola ou monkeypox. Josianne afirma que o esquema de vacinação consiste em duas doses (0,5 ml cada) da vacina MVA-BN Jynneos, com um intervalo de quatro semanas (28 dias) entre elas.

As seguintes recomendações devem ser seguidas para a população-alvo da vacinação:

Vacinação pré-exposição:

Homens cisgêneros, travestis e mulheres transexuais com HIV/aids, com idade igual ou superior a 18 anos e com um status imunológico identificado pela contagem de linfócitos T CD4 inferior a 200 células nos últimos seis meses;

Profissionais de laboratórios que trabalham diretamente com Orthopoxvírus e possuem nível de biossegurança 3 (NB-3), entre 18 e 49 anos de idade.

Vacinação pós-exposição:

Pessoas que entraram em contato direto com fluidos e secreções corporais de indivíduos suspeitos, prováveis ou confirmados para monkeypox, e cuja exposição é classificada como de alto ou médio risco de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A infecção por Monkeypox vírus

A infecção por Monkeypox vírus (MPXV) é caracterizada principalmente pelo surgimento de lesões cutâneas, tais como manchas e feridas abertas, bem como o aparecimento de ínguas, geralmente na região das axilas e virilha. Além disso, outros sintomas semelhantes aos de uma gripe comum, como febre, dor de cabeça e dores musculares, também podem estar presentes.

Embora a infecção possa ser grave em alguns casos, a maioria das pessoas se recupera naturalmente em cerca de 21 dias sem precisar de internação hospitalar. A transmissão ocorre por meio do contato com pele, sangue, fluidos corporais e secreções, como saliva e roupas de cama de pessoas infectadas.

Não é considerada uma infecção sexualmente transmissível (IST), pois qualquer pessoa pode ser infectada por meio do contato próximo com indivíduos contaminados. Portanto, em casos suspeitos de infecção por MPXV, é importante procurar atendimento médico imediatamente e seguir as recomendações de isolamento para evitar a disseminação da doença.

Monkeypox em Minas Gerais

De acordo com o boletim epidemiológico mais recente, atualizado em 10/03/2023, Minas Gerais já registrou 619 casos confirmados de infecção por Monkeypox vírus por meio de exames laboratoriais. Além disso, outros 2.457 casos foram descartados e 73 permanecem sob investigação. Infelizmente, a doença já causou três óbitos no estado.

É importante ressaltar que o boletim atualizado pode ser acessado no site oficial da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, por meio do endereço eletrônico www.saude.mg.gov.br/monkeypox.

Da redação

Fonte: SES-MG