Prevenção é a chave: Minas Gerais intensifica medidas contra doenças respiratórias

Minas Gerais se prepara para o período sazonal das doenças respiratórias. O governo do estado tomou várias medidas para preparar a rede de saúde para o inverno, quando as doenças respiratórias tendem a se agravar.

Foto: Fábio Marchetto / SES-MG

Algumas dessas medidas incluem o aumento do investimento em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e no número de leitos pediátricos. Em novembro de 2022, o valor dos repasses mensais para todas as UPAs do estado foi quadruplicado, totalizando R$ 232.536 mil.

O governo do estado também dividirá recursos com os governos federal e municipal para apoiar todas as 67 UPAs que funcionam 24 horas. Os recursos do governo do estado são repassados ​​a cada quatro meses e podem ser usados ​​para a contratação de pediatras e clínicos.

Além disso, hospitais como João Paulo II e João XXIII, em Belo Horizonte, aumentaram o número de pediatras e leitos para o caso de um possível aumento da demanda. Além disso, a cobertura de vacinas para crianças continua abaixo do esperado.

O cadastro vacinal do governo do estado para crianças mostrou que a primeira dose teve uma cobertura de 51,24% e a segunda dose uma cobertura de 37,47%. Portanto, pais e cuidadores são incentivados a levar seus filhos aos centros de vacinação para protegê-los de possíveis doenças respiratórias, principalmente durante os próximos três ou quatro meses do período sazonal.

O governo do estado também está lançando a campanha da vacina bivalente para pessoas com mais de 70 anos, residentes em instituições de longa permanência, imunocomprometidos, indígenas e comunidades quilombolas.

Da redação, Djhessica Monteiro.