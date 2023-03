Uso do celular na privada tem aumentado taxa de hemorroida na população, diz estudo

O uso do celular enquanto se está "no trono" tornou-se um hábito comum. Há décadas as pessoas costumam levar para o banheiro objetos que ajudem a passar o tempo enquanto as necessidades fisiológicas são feitas. Antes da disseminação da tecnologia, revistas, jornais e livros eram facilmente encontrados em banheiros, mas com a digitalização, os telefones se tornaram companheiros fieis na hora de se sentar no trono de porcelana. No entanto, esse costume pode trazer um revés.

Foto: Reprodução Internet

Um estudo publicado na National Library of Medicine, realizado pela Universidade Yuzuncu Yl, na Turquia, estudou a relação entre hemorroidas e o uso de smartphones no banheiro. Com base em observações clínicas, os investigadores do estudo descobriram que o hábito pode levar ao desenvolvimento de hemorroidas e ocasionar dores de barriga.

De acordo com os investigadores, o uso de celular no sanitário aumenta o tempo gasto no banheiro, leva a um aumento da pressão na região anal e ao esforço durante a defecação. Com isso, eles constataram que “é de se esperar um aumento da doença hemorroidária na sociedade moderna". "As pessoas hoje preferem um estilo de vida mais sedentário e participam de uma dieta pobre em fibras, rica em alimentos ricos em calorias e gorduras em comparação com as gerações anteriores. Além disso, os smartphones invadiram quase todos os aspectos da vida cotidiana”.

Para chegar a essa conclusão foram analisados cerca de 100 pacientes com e sem hemorroida, entre 16 e 65 anos, durante sete meses. Segundo os estudiosos, as pessoas que costumam levar o celular para o banheiro, acabam por continuar fazendo força para evacuar mesmo quando já não é necessário, o que dilata os vasos sanguíneos das veias do reto, levando ao surgimento das hemorroidas.

Além disso, levar o celular para o banheiro pode proporcionar a contaminação do aparelho com coliformes fecais e contribuir para a proliferação de bactérias, já que, mesmo que se lave as mãos corretamente, o aparelho não será lavado e continuará infectado.

Fique atento aos sintomas

As hemorroidas são veias ao redor do ânus ou do reto que se inflamam ou dilatam. Elas podem ser externas ou internas. Quando externas, têm aparência semelhante a varizes ou a pelotas de sangue e são visíveis na borda do ânus. Já as internas não são aparentes, elas ficam acima do esfíncter anal e causam sintomas mais agudos.

Os sintomas envolvem coceira, que é provocada pelo inchaço das veias, que aumenta a tensão sobre as terminações nervosas; sangramento resultante do rompimento das veias anais, esse pode se apresentar em sangue aguado ou manchas de sangue perceptíveis na roupa íntima ou no papel higiênico; dor ou ardor durante ou após a evacuação; e saliência palpável no ânus.

O tratamento pode envolver desde medicação oral e tópica até cirurgia. Para chegar no diagnóstico e determinar a melhor forma de tratar, é necessário procurar um médico.

Para prevenir o surgimento das hemorroidas existem algumas medidas que podem ser tomadas, entre elas evitar o uso do celular no banheiro. Uma dieta saudável, à base de alimentos ricos em fibras e frutas frescas, a ingestão adequada de líquidos e prática de atividade física também podem ajudar a evitar a doença. “Lembre-se: banheiro não é biblioteca. Permaneça sentado no vaso sanitário somente o tempo necessário para evacuar. Se não conseguir naquele momento, tente mais tarde. Procure relaxar. Muito esforço afetará as veias que podem já estar enfraquecidas”, ressalta o site do Ministério da Saúde.

Da Redação com Correio Braziliense