Fundação Logosófica promove reunião online gratuita sobre equilíbrio emocional e mental

A Fundação Logosófica de Sete Lagoas e Pedro Leopoldo estão se preparando para sediar uma reunião online gratuita com a temática "Em busca do equilíbrio nos tempos atuais". O evento faz parte da Mesa de Amigos, onde os participantes compartilharão suas experiências sobre os elementos, ferramentas e conhecimentos utilizados para manter o equilíbrio em suas vidas em meio às turbulências do mundo atual.

O convite está aberto a todos, e a reunião será realizada hoje, quinta-feira, dia 23 de março, às 20h. O link para a sala virtual de reunião do Google Meet está disponível no final do texto. A participação de todos é muito bem-vinda, e os organizadores esperam contar com a presença de um grande número de participantes.

Com a pandemia de Covid-19, a busca pelo equilíbrio emocional e mental tornou-se ainda mais importante, e esta reunião de logosofia é uma oportunidade para compartilhar conhecimentos e experiências que possam ajudar a enfrentar os desafios do momento atual.

Link para a sala de reunião do Google Meet: http://meet.google.com/cwc-mjmm-xea

Da redação, Djhessica Monteiro.