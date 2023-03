Contato com a natureza traz benefícios para a saúde, afirma estudo

Passar tempo ao ar livre pode ser mais do que um simples passatempo - é bom para a saúde. De acordo com estudos, o contato com a natureza oferece uma série de benefícios, incluindo a redução do estresse, melhoria do bem-estar emocional e da saúde física, redução da pressão arterial, melhoria do sono e aumento dos níveis de vitamina D no corpo.

Pesquisas mostram que a exposição à natureza pode ajudar a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, além de oferecer um ambiente tranquilo e rejuvenescedor que pode ajudar a reduzir a ansiedade e a tensão. Além disso, o contato com a natureza pode melhorar o humor, reduzir os sintomas de depressão e aumentar a autoestima.

Para aqueles que procuram melhorar a saúde física, passar tempo ao ar livre pode ser uma opção. Andar, correr, nadar e outras atividades ao ar livre podem ajudar a melhorar a saúde cardiovascular, fortalecer os músculos e melhorar a flexibilidade. Além disso, o contato com a natureza pode ajudar a reduzir a pressão arterial, especialmente em ambientes arborizados, e aumentar a produção de melatonina, um hormônio que regula o sono.

Outro benefício do contato com a natureza é o aumento dos níveis de vitamina D no corpo. A exposição ao sol pode ajudar a aumentar os níveis de vitamina D, que é importante para a saúde óssea, a função imunológica e a saúde mental.

Em resumo, os benefícios do contato com a natureza são diversos e podem melhorar a saúde física e emocional. Aproveite o ar livre para reduzir o estresse, melhorar o sono e aumentar a vitamina D - tudo isso enquanto desfruta dos benefícios da natureza.

