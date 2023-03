Dengue e Chikungunya: Qual é a diferença e como se proteger

Diante do surto de dengue e chikungunya em Minas Gerais, muitas pessoas ainda possuem dúvidas em relação às diferenças entre as duas enfermidades. Nesta segunda-feira (27), o governador Romeu Zema (Novo) destacou a preocupação com o aumento dos casos e a necessidade de tomar medidas preventivas. É importante estar atento aos sintomas para evitar complicações.

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Saúde, os sintomas da dengue incluem febre (geralmente acima de 38ºC e com duração de 2 a 7 dias), dores musculares e nas articulações, além de dor de cabeça e atrás dos olhos. Também pode haver vômitos, diarreia e erupções cutâneas vermelhas.

Já a chikungunya possui duas fases, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde: uma aguda, que dura de 5 a 14 dias, e uma pós-aguda, que pode durar até 3 meses ou se tornar crônica. Durante a fase aguda, o paciente apresenta febre (geralmente acima de 38,5ºC, mais alta do que na dengue), dores musculares e nas articulações, além de dor de cabeça (mas não atrás dos olhos, como na dengue) e fadiga, o que ajuda a diferenciar a doença.

Tratamento

Especialistas afirmam que não há tratamento específico para a dengue e chikungunya, apenas assistência de suporte para prevenir complicações. O risco de síndrome do choque na dengue aumenta no quinto dia de infecção, mas pode ser tratado com atendimento qualificado.

Durante epidemias, o diagnóstico clínico é mais importante do que os laboratoriais. O combate ao mosquito Aedes aegypti ainda é a medida mais eficiente para controlar a epidemia, porém é necessário ação do poder público em saneamento básico e remoção de lixões.

Veja os sintomas da dengue e chikungunya, de acordo com a SES-MG



Dengue

Febre (geralmente acima de 38°C, de início abrupto e duração de 2 a 7 dias)

Dores musculares, nas articulações, na cabeça e atrás dos olhos

Vômito

Diarreia

Erupções cutâneas vermelhas pelo corpo

Chikungunya

Febre acima de 38,5ºC

Dores musculares, nas articulações e na cabeça

Fadiga

Obs.: Depois da fase aguda, há a pós-aguda, que pode durar até 3 meses com alguns sintomas. Há a possibilidade ainda de tornar-se crônica.

Veja dicas do Ministério da Saúde para combater as doenças:

Evite água parada

Esvazie garrafas

Não estoque pneus em áreas descobertas

Não acumule água em lajes ou calhas

Coloque areia nos vasos de planta

Cubra bem tonéis e caixas d'água

Da redação

Fonte: O Tempo