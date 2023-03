Dia Mundial da Saúde e Nutrição: Verdades Nutricionais Fundamentais e Mitos Perigosos

No dia 31 de março, é celebrado o Dia Mundial da Saúde e Nutrição, uma data que incentiva a população a cuidar da alimentação e entender a sua importância para a saúde. Entretanto, ainda existem muitos equívocos sobre o que é uma alimentação saudável. O que seria, de fato, uma alimentação saudável? Quais são os mitos e verdades que cercam esse assunto? Continue lendo para saber mais!

Imagem: Reprodução

Categorias de alimentos

De acordo com o Guia Alimentar Brasileiro, elaborado pelo Ministério da Saúde, os alimentos foram divididos em quatro categorias:

Alimentos in natura: frutas, hortaliças, leite e ovos e alimentos minimamente processados – grãos e sementes, farinhas, raízes e tubérculos, carnes resfriadas/congeladas e leite pasteurizado;

Alimentos para temperar e cozinhar outros alimentos: óleos, gorduras, açúcar e sal;

Alimentos processados: são aqueles que receberam adição de sal ou açúcar para modificar suas características. Exemplos: conservas, enlatados, frutas em calda ou para corte;

Alimentos ultra processados: são aqueles que passaram por muitas etapas na indústria para se tornarem próprios para o comércio e consumo. Exemplos: refrigerantes, biscoitos recheados, sorvetes de massa.

Ao considerarmos uma alimentação saudável, devemos priorizar aqueles alimentos minimamente processados e industrializados. Alimentos in natura com pouco ou nenhum sal, gordura ou açúcar adicionado e, quando industrializados, com um menor número de ingredientes adicionados.

Mitos e verdades sobre alimentação saudável

Leite faz mal – Mito

O leite não faz mal às pessoas que digerem bem esse alimento. O leite é prejudicial apenas para aqueles que sofrem de intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite (APLV). Caso contrário, é um alimento nutritivo e fonte de cálcio que não precisa ser excluído da alimentação se não houver restrições alimentares.

Carboidrato é vilão – Mito

Os carboidratos são a principal fonte de energia do cérebro e do corpo. Devemos apenas controlar a quantidade ingerida, dando prioridade aos carboidratos de baixo e moderado índice glicêmico, que são absorvidos lentamente no organismo, não prejudicando nossa glicemia.

Fibras contribuem com o intestino – Verdade

Essa é uma verdade bem conhecida. As fibras, sejam solúveis ou insolúveis, contribuem para a saúde intestinal, pois interagem com os probióticos do nosso intestino, produzindo substâncias importantes para nossa saúde.

Adoçante é melhor que açúcar – Mito

Se você não é diabético, pré-diabético ou não precisa reduzir ou parar de consumir açúcar por motivos de saúde, o adoçante pode ser uma alternativa. No entanto, eles não são necessariamente melhores do que o açúcar, uma vez que podem ativar a liberação de insulina e, com o tempo, causar resistência à insulina

Comer gordura faz mal à saúde – Mito

Nem todas as gorduras são ruins para a saúde. Gorduras insaturadas, como as encontradas em peixes, nozes e sementes, são importantes para a saúde do coração e do cérebro. No entanto, gorduras saturadas e trans devem ser limitadas, pois podem aumentar o risco de doenças cardíacas e outros problemas de saúde.

Comer carboidratos engorda – Mito

Carboidratos são uma fonte importante de energia para o corpo. No entanto, nem todos os carboidratos são iguais. Carboidratos simples, como açúcar refinado, podem levar a picos de açúcar no sangue e ganho de peso. Já carboidratos complexos, como os encontrados em grãos integrais, são uma fonte saudável de energia.

Açúcar é o principal culpado pela obesidade – Mito

Embora o açúcar possa contribuir para o ganho de peso, a obesidade é causada por uma combinação de fatores, incluindo genética, estilo de vida e dieta. É importante limitar o consumo de açúcar refinado, mas também é importante ter uma dieta equilibrada e praticar atividade física regularmente.

Alimentos orgânicos são sempre mais saudáveis – Mito

Alimentos orgânicos são cultivados sem o uso de pesticidas e fertilizantes químicos, mas isso não significa que sejam automaticamente mais saudáveis. Alimentos orgânicos ainda podem ser ricos em açúcar, gordura ou sal, e podem conter calorias vazias. É importante escolher alimentos orgânicos saudáveis e equilibrados para uma alimentação saudável.

Alimentos processados são vilões – Verdade

Alimentos processados como fast food, refrigerantes, salgadinhos e doces são ricos em açúcares, gorduras saturadas e sódio, e podem aumentar o risco de doenças crônicas como diabetes, doenças cardíacas e obesidade.

Em resumo, é importante ter uma dieta equilibrada e variada, limitando o consumo de açúcar, gordura saturada e alimentos processados. É também importante praticar atividade física regularmente e manter um estilo de vida saudável.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: Mundo Verde