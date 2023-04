Pense na última noite em que você dormiu mal. Quão produtivo você foi no dia seguinte no trabalho? Foi difícil começar? O dia se arrastou? Você procrastinou no Twitter ou no TikTok em vez de fazer suas tarefas?

Foto: Getty Images

Se sua resposta a essas perguntas for "sim", você não está sozinho. Embora não entendamos completamente por que dormimos, sabemos que o sono é crucial para o nosso funcionamento físico e mental.

Então, como exatamente uma noite mal dormida afeta nosso desempenho no trabalho no dia seguinte e como podemos combater os efeitos negativos?

Estudos em comportamento organizacional identificam o sono como um fator importante para ser produtivo no ambiente de trabalho.

Meus colegas e eu, por exemplo, realizamos pesquisas diárias nas quais funcionários respondem a questionários várias vezes ao dia durante várias semanas de trabalho.

Os resultados demonstram que nos dias com sono bom em comparação com sono ruim (ou seja, com maior qualidade ou duração do sono), os funcionários têm melhor desempenho em suas tarefas principais de trabalho, são mais engajados no trabalho e têm maior probabilidade de apoiar os colegas.

Enquanto isso, a falta de sono torna os funcionários mais propensos a procrastinar e se envolver em comportamentos antiéticos, como reivindicar crédito pelo trabalho de outra pessoa.

Um estudo descobriu ainda que em dias em que os gerentes de uma empresa dormem mal, seus funcionários tendem a relatar com mais frequência episódios de liderança abusiva, como por exemplo fazer comentários negativos sobre eles na frente de outros colegas.

O sono afeta a força de vontade

O sono é particularmente importante para habilidades cognitivas de alto nível, que usamos para controlar e coordenar nossos pensamentos e comportamentos. Uma habilidade cognitiva vital que depende particularmente de uma noite bem dormida é o autocontrole ou a força de vontade.

Muito do que fazemos no trabalho requer força de vontade. Precisamos de força de vontade para controlar nossos impulsos e emoções, para concluir tarefas menos agradáveis ou totalmente desagradáveis e para resistir às distrações durante o trabalho.

Exemplos de situações que exigem força de vontade no trabalho podem incluir o atendimento ao cliente, quando o prestador de serviço precisa manter um sorriso no rosto mesmo quando não está de bom humor, ou o trabalho remoto com foco em uma tarefa desafiadora enquanto as crianças brincam ao fundo.

Existem muitas pesquisas que destacam a importância de uma noite bem dormida e dão recomendações de como melhorar o sono, como por exemplo evitar o uso de smartphones antes de dormir.

Mas muitas vezes é inevitável ter uma noite ruim, especialmente em momentos de estresse. Então, como funcionar bem no trabalho no dia seguinte?

1. Trace uma estratégica para suas tarefas

Se possível, evite tarefas de trabalho que exijam força de vontade nos dias em que você não dormiu bem na noite anterior. Em vez disso, trabalhe em tarefas simples e que não exijam muito raciocínio ou atenção.

Se você não consegue evitar tarefas que exigem força de vontade, programe-as para o início do dia, pois é quando você provavelmente terá mais energia mental.

2. Mude sua mentalidade

A pesquisa mostra que a maneira como as pessoas enxergar a força de vontade molda sua capacidade de aplicá-la.

Uma teoria indica que empregar força de vontade drena nossa energia mental, o que consequentemente nos torna menos dispostos e capazes de desenvolver mais força de vontade.

Mas as pessoas que acreditam que a força de vontade depende de recursos mentais limitados sentem-se mais esgotadas depois de momentos de esforço do que as que acreditam que a força de vontade depende de recursos ilimitados que podem ser facilmente recuperados.

De acordo com minha pesquisa, funcionários que acreditam que a força de vontade depende de recursos ilimitados têm melhor desempenho no trabalho nos dias em que não dormem.

Portanto, embora os pesquisadores ainda estejam trabalhando para entender os limites da força de vontade, você pode tentar reconsiderar sua forma de enxergar como o uso intenso da força de vontade esgota sua energia mental.

Estratégias que evitam a necessidade de colocar mais força de vontade em uma tarefa podem ajudá-lo a ser mais produtivo

3. Se você não pode mudar a si mesmo, mude sua situação

Se você está de dieta, é mais fácil não comprar chocolate no supermercado do que se abster de comê-lo toda vez que abrir o armário da cozinha.

A pesquisa mostrou que as pessoas que são muito boas em exercer força de vontade, na verdade, tentam evitar situações que exijam isso.

Em um experimento, quando dada a opção de trabalhar em uma tarefa em uma sala com poucas distrações em comparação com muitas, as pessoas que aplicam melhor a força de vontade eram mais propensas a escolher a sala com menos distrações.

Portanto, especialmente nos dias em que você teve uma noite de sono ruim, estratégias que evitam a necessidade de colocar mais força de vontade em uma tarefa podem ajudá-lo a ser mais produtivo e concluir as tarefas.

4. Assista a um vídeo engraçado

As emoções positivas podem ajudar a restaurar nossa energia mental, pois neutralizam os efeitos nocivos das emoções negativas.

Em um estudo recente, meus colegas e eu descobrimos que assistir a um vídeo engraçado durante o dia pode reduzir os efeitos mentais nocivos das demandas de trabalho que exigem força de vontade e, assim, aumentar a eficácia dos funcionários.

Portanto, nos dias em que você não dormiu bem, pode ser útil distrair-se brevemente assistindo a um vídeo engraçado quando sentir que sua energia mental está baixa. Mas fique atento para não ficar "viciado".

*Wladislaw Rivkin é professor associado em Comportamento Organizacional da Trinity College Dublin

Texto adaptado deste artigo do site The Conversation (em inglês) e republicado sob licença Creative Commons

Da Redação com Correio Braziliense