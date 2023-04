Conheça cinco hábitos para acabar de vez com o 'efeito sanfona'

Ganhar e perder peso rapidamente: o 'efeito sanfona' é o terror na vida de muita gente que quer manter o corpo em um padrão. Se você tem este problema, veja aqui cinco hábitos para acabar de vez com o perde-ganha nos quilos.

Dietas da moda, nunca mais!

Muitas vezes, as dietas da moda que vemos nas redes sociais podem, além de gerar o efeito sanfona, ainda ser prejudiciais à saúde. Elas são indicadas apenas se houver a orientação médica e elas forem feitas de acordo com as reais necessidades de seu corpo, realmente promovendo mudanças necessárias no seu modo de vida.

Consuma alimentos saudáveis

É fundamental que no processo de emagrecimento você passe por um processo de reeducação alimentar. Isso significa aprender a comer os alimentos certos, com mais cuidado na preparação e quantidades.

A alimentação saudável contém uma proporção equilibrada de carboidratos, proteínas, gorduras boas, vitaminas e minerais. Essa combinação entre macro e micronutrientes atende todas as necessidades do organismo: proporcionar energia, facilitar o trânsito intestinal, construir células, evitar doenças e regular os hormônios, por exemplo.

Substitua corretamente os alimentos

Muitas vezes, ao tentar substituir um alimento, acabamos trocando-o por outro do mesmo nível, e isso não adianta de nada, né? Trocar a pizza pelo lanche e vice-versa é um dos motivos das recaídas que levam ao efeito sanfona.

É muito importante buscar alternativas para substituir alimentos não saudáveis por saudáveis. Por exemplo, você pode trocar o refrigerante por águas saborizadas naturalmente ou chás, o salgadinho industrializado por chips assados de vegetais, a fritura por pratos preparados no forno ou essas fritadeiras que “fritam” com ar, e assim por diante.

Exercite-se

Nosso corpo não foi feito para ficar sem se movimentar. O exercício físico é um aliado não só para perder peso e evitar o efeito sanfona, mas também para evitar doenças. Ou seja, são vários benefícios em um só hábito saudável, viu?

Água, comida na hora certa e vitamina D

Tome muita, muita água – muita mesmo. Ela contribui para evitar o efeito sanfona e controlar a sensação de fome, atuando nos processos de regulação do organismo, promovendo uma limpeza interior, melhorando a aparência da pele e facilitando o funcionamento do intestino.

É importante também se alimentar nos horários adequados e monitorar os níveis de vitamina D. Com essas dicas, você vai conseguir emagrecer com saúde e dar adeus ao efeito sanfona!

Da redação com Alto Astral