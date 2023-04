Paciente tem câncer terminal revertido através de tecnologia criada por médico brasileiro

Um homem diagnosticado com câncer em estágio terminal teve sua situação revertida graças a uma nova tecnologia de tratamento desenvolvida por um médico brasileiro.

Foto: Brain Tunnelgenix Technologies / Divulgação

Scott Miller, de 66 anos, foi diagnosticado com câncer de próstata metastático em estágio IV, com um tumor de quase 12 centímetros de diâmetro que havia se espalhado para vários órgãos. Ele foi tratado com a tecnologia BTT, que consiste na indução de proteínas de choque térmico através do aumento controlado da temperatura do cérebro.

A tecnologia foi desenvolvida pelo pesquisador brasileiro Marc Abreu, que estudou termodinâmica cerebral e frequências termorregulatórias na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). A inovação, chamada de túnel térmico cerebral (BTT), foi desenvolvida na Universidade de Yale, nos Estados Unidos.

Foram necessárias cinco induções em seis meses como tratamento, e Miller não sentiu nenhum efeito colateral. O paciente não precisou realizar nenhum tratamento adicional, como quimioterapia ou radioterapia, e o resultado do tratamento foi tão positivo que o paciente foi considerado livre de câncer pelo seu radiologista. O tratamento BTT consiste em utilizar frequências diferentes durante a indução para atuar em áreas distintas.

Além de tratar o câncer, a tecnologia também elimina a fonte do câncer, erradicando as células-tronco cancerígenas e neutralizando as moléculas sinalizadoras responsáveis pelo desenvolvimento e recorrência do câncer.

A tecnologia também foi utilizada em pacientes com doenças neurológicas, e o médico Marc Abreu acredita que sua tecnologia tem um potencial único para prevenir e tratar várias doenças a nível molecular. O relato do caso clínico foi apresentado na 38ª edição do Congresso Anual da Society for Thermal Medicine, em San Diego, nos Estados Unidos.

Da redação com CNN Brasil