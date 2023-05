Novo óbito por monkeypox é registrado em Minas Gerais

Minas Gerais contabilizou esta semana a quarta vítima fatal da doença, também conhecida como "varíola dos macacos". Um homem de 41 anos, morador de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, faleceu após ser internado no Hospital Eduardo de Menezes. Atualmente, Minas Gerais possui 615 casos confirmados de monkeypox, com a maioria concentrada na região Central do estado. A vacina contra a doença já está disponível, sendo que uma primeira remessa de doses foi recebida em março.

Foto: Shutterstock

Segundo a SES-MG, o falecimento foi registrado em 17 de abril e passou por um processo de investigação. Um homem de 41 anos, residente em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, permaneceu internado no Hospital Eduardo de Menezes até o momento do óbito.

Este quarto óbito ocorre aproximadamente seis meses após o último registro de vítima da doença. De acordo com a SES-MG, o terceiro falecimento foi notificado em 24 de outubro do ano passado, quando um homem de 33 anos, com comorbidade e residente em Divinópolis, veio a falecer.

Atualmente, o Estado contabiliza 615 casos confirmados de monkeypox, além de 143 casos prováveis e 81 suspeitos. A maioria dos pacientes confirmados está localizada na região Central de Minas Gerais.

Felizmente, já existe uma vacina disponível contra a monkeypox. A primeira e única remessa conhecida até o momento foi recebida por Minas Gerais em 14 de março. Com um total de 1.101 doses, o Estado distribuiu os frascos para a imunização pré e pós-exposição à doença.

Da redação com O Tempo.