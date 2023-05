Hospital Nossa Senhora das Graças e UNIMED alinham esforços em busca de melhorias para os pacientes

Na última semana, houve um encontro significativo entre a administração do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), representantes da UNIMED e o Bispo Dom Francisco Costa de Oliveira. A reunião teve como propósito alinhar informações e impulsionar aprimoramentos voltados para o bem-estar dos pacientes, reafirmando o compromisso do HNSG em proporcionar um cuidado de qualidade, com empatia e sem qualquer forma de discriminação.

Foto: Divulgação/ HNSG

A nova gestão do HNSG tem se empenhado incansavelmente no trabalho de aprimorar a instituição, sempre com foco em cumprir sua missão primordial: oferecer atendimento humanizado, respeitoso e de qualidade à comunidade, sem qualquer tipo de discriminação baseada em cor, nacionalidade, religião ou convicção política.

Com Comunicação HNSG.