Hora certa para comer emagrece: confira três dicas para as principais refeições

De acordo com um estudo da Universidade de Harvard, definir horários para se alimentar ajuda no emagrecimento. A definição de prazos tem a ver com o relógio biológico do corpo humano: ele afeta os níveis de açúcar no sangue e, portanto, pode afetar os níveis de insulina e a capacidade de armazenar gordura.

O artigo sugere horários para cada refeição, começando com o café da manhã, que pode ajudar a perder peso: a primeira refeição do dia é importante para manter os níveis de energia e evitar exageros no almoço. É recomendável tomar um café da manhã saudável pelo menos uma hora após acordar.

Um lanche pela manhã pode ser uma boa opção para manter os níveis de açúcar no sangue estáveis, e um estudo mostrou que as pessoas que comem um punhado de amêndoas no meio da manhã acabam ingerindo menos calorias ao longo do dia. Almoçar mais cedo está relacionado com o sucesso na perda de peso, segundo um estudo do The American Jounal of Clinical Nutrition. Além disso, lanches à tarde mantêm os níveis de açúcar do sangue estáveis e previnem que se coma demais no jantar.

Jantar cedo é importante, pois as pessoas geralmente comem após o jantar, e não porque jantaram antes. Um estudo recente descobriu que quando as pessoas que geralmente comem 1/3 das suas calorias diárias entre as 18h30 pararam de comer entre as 19h e 21h, perderam peso e dormiram melhor. Portanto, é recomendável ter apenas a certeza de que não se vai atacar a geladeira mais tarde se tiver que comer às 20h.

