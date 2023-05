Conhecendo o AVC Silencioso: Causas, Sintomas e Prevenção

Estudos revelam que aproximadamente uma em cada três pessoas aparentemente saudáveis, com idade acima de 55 anos, já sofreu de infartos cerebrais com diâmetro inferior a 5 milímetros, alguns deles maiores, mas que não manifestaram sintomas óbvios indicativos de sua presença. Essas ocorrências são conhecidas como AVCs silenciosos.

O AVC silencioso, também chamado de acidente vascular cerebral silencioso ou ataque isquêmico transitório (AIT), é uma condição na qual ocorre uma interrupção temporária do fluxo sanguíneo para uma região do cérebro, resultando em sintomas leves ou inexistentes. Ele é denominado "silencioso" porque não se apresenta com os sintomas clássicos associados a um AVC completo.

Imagem: Ilustrativa/Pixabay

Causas:

O AVC silencioso geralmente é causado por uma obstrução temporária em um vaso sanguíneo que irriga o cérebro. Isso pode ocorrer devido a um coágulo sanguíneo temporário ou a um estreitamento momentâneo do vaso sanguíneo. As causas subjacentes são semelhantes às do AVC completo e podem incluir aterosclerose, pressão arterial elevada, diabetes, doenças cardíacas, obesidade, tabagismo e sedentarismo.

Sintomas:

Ao contrário do AVC completo, um AVC silencioso não manifesta sintomas óbvios ou dramáticos. Na maioria dos casos, a pessoa pode não perceber que sofreu um AVC. Em algumas situações, podem ocorrer sintomas sutis, como fraqueza ou formigamento temporário em uma parte do corpo, dificuldade para falar ou compreender a fala por um curto período, visão turva ou embaçada, tonturas ou problemas de equilíbrio. Esses sintomas geralmente desaparecem em poucos minutos ou horas, porém devem ser levados a sério, pois podem ser um sinal de risco aumentado para um AVC completo no futuro.

Prevenção:

A prevenção do AVC silencioso envolve medidas similares às adotadas para prevenir um AVC completo. Aqui estão algumas estratégias para reduzir o risco de um AVC silencioso:

Controle da pressão arterial: Mantenha a pressão arterial dentro dos níveis saudáveis. Se necessário, tome medicamentos prescritos pelo médico para controlar a pressão arterial.

Mantenha a pressão arterial dentro dos níveis saudáveis. Se necessário, tome medicamentos prescritos pelo médico para controlar a pressão arterial. Controle do diabetes: Mantenha um bom controle dos níveis de açúcar no sangue se você tem diabetes. Siga o plano de tratamento recomendado pelo médico.

Mantenha um bom controle dos níveis de açúcar no sangue se você tem diabetes. Siga o plano de tratamento recomendado pelo médico. Adote uma dieta saudável : Consuma uma dieta equilibrada, rica em frutas, legumes, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis. Reduza a ingestão de sal, gorduras saturadas, gorduras trans e colesterol.

: Consuma uma dieta equilibrada, rica em frutas, legumes, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis. Reduza a ingestão de sal, gorduras saturadas, gorduras trans e colesterol. Mantenha-se fisicamente ativo: Exercite-se regularmente, de acordo com as recomendações médicas. A atividade física regular ajuda a manter o coração saudável e reduz o risco de doenças vasculares.

Exercite-se regularmente, de acordo com as recomendações médicas. A atividade física regular ajuda a manter o coração saudável e reduz o risco de doenças vasculares. Não fume: O tabagismo aumenta significativamente o risco de AVC. Se você fuma, busque ajuda para cessar o hábito.

O tabagismo aumenta significativamente o risco de AVC. Se você fuma, busque ajuda para cessar o hábito. Limite o consumo de álcool: Consuma álcool com moderação, seguindo as diretrizes de saúde recomendadas.

Consuma álcool com moderação, seguindo as diretrizes de saúde recomendadas. Controle o peso: Mantenha um peso saudável por meio de uma combinação de alimentação saudável e atividade física regular.

Mantenha um peso saudável por meio de uma combinação de alimentação saudável e atividade física regular. Qualidade de sono: Dormir adequadamente também é essencial para prevenir o AVC silencioso. No entanto, estudos indicam que dormir em excesso pode aumentar as chances de ocorrência, conforme demonstrado por cerca de 14 estudos. Portanto, é recomendado dormir aproximadamente 8 horas por noite, procurando relaxar a mente antes de se deitar.

Caso você apresente sintomas de AVC, como dificuldade para falar, fraqueza em um lado do corpo, perda de visão ou dor de cabeça intensa, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente. O diagnóstico precoce e o tratamento imediato podem ajudar a minimizar os danos cerebrais e prevenir futuros AVCs.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: Inmagazine