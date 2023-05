Apostas Online e saúde mental: como as doenças mentais podem levar a comportamentos viciantes

As apostas são uma atividade de lazer popular em todo o mundo, com milhões participando de várias formas diariamente. Antes mesmo da criação dos sites de apostas online, o jogo de azar atraía pela independência dos resultados, que dependem apenas do acaso. Os apostadores experimentam grandes emoções e expectativas com a possibilidade de ganhar altos prêmios em dinheiro graças a sua própria sorte.

Entretanto, pesquisas revelam que há uma forte ligação entre comportamentos de jogo viciante e doenças mentais. Indivíduos com estes tipos de doenças experimentam taxas mais altas de ansiedade, depressão e transtornos de abuso de substâncias do que aqueles que não jogam.

O que é o comportamento problemático?

O vício em jogos de azar é um distúrbio psicológico que altera a função geral do cérebro, levando ao desenvolvimento de ansiedade, mudança de humor e personalidade, depressão, angústia e problemas de enxaqueca.

Apostar por diversão pode ser nos casinos, loterias e até mesmo esportes ocasionalmente. No entanto, quando passa a fazer apostas com muita frequência ou deixa de ter controle sobre o seu comportamento, isso se torna um vício. Com o tempo, verá que este vício afeta significativamente e pode arruinar as relações intrapessoais, familiares e sociais.

Alguns sinais de jogo problemático são:

gastar mais dinheiro em jogos de azar do que pode arcar

continuar apostando ao invés de trabalhar ou passar tempo com a família

sentir-se ansioso ou estressado com as suas apostas

usar jogos de azar para lidar com problemas ou sentimentos difíceis

mentir para a família e amigos sobre seus ganhos e perdas com apostas

pedir emprestado ou roubar dinheiro para financiar seu jogo

Doenças mentais podem causar vício em apostas

O vício em jogos de azar pode ocorrer concomitantemente com outros transtornos de saúde mental. No entanto, existem duas razões principais para a circunstância: primeiro, a pessoa já tem um problema mental pré-existente. Nestes casos, ela passa a acreditar que as emoções das apostas aliviam a ansiedade e a depressão, elevando seu humor e fazendo com que se sintam melhor, ainda que temporariamente.

Em segundo lugar, o distúrbio de saúde mental existente é resultado do vício em jogos de azar. Por exemplo, o indivíduo desenvolve ansiedade e depressão devido à falta de dinheiro para apostar, após perdas frequentes, ou até mesmo ao abuso de substâncias.

Os casinos terrestres, com ambientes de bar, costumam ser o local principal em que os vícios em bebidas alcoólicas levam ao comportamento problemático com apostas. É por isso que jogar online pode ser mais seguro, pois sites de apostas online possuem ferramentas mais eficazes para tratar do vício, como a autoexclusão e o incentivo ao jogo responsável.

Como ajudar alguém com vício em apostas

Esteja ciente dos sinais de jogo compulsivo e dos sintomas de depressão e ansiedade. Um problema de jogo pode ser difícil de detectar, especialmente quando eles jogam principalmente online. Se você vir alguma dessas coisas amplificadas em seu ente querido, não tente resolver o problema sozinho. Envolva-se em um grupo de apoio e procure ajuda profissional para eles.

Ao mesmo tempo, saiba que a pessoa não está tentando prejudicá-lo ao continuar jogando. No entanto, emprestar-lhes dinheiro ou pagar suas dívidas não reduzirá seu problema de jogo, não importa o que eles digam. Mais importante ainda, não desista deles.

Ajudar alguém a se recuperar de vício de apostas exige tanta atenção e cuidado quanto qualquer outra doença.

Como tratar o vício em apostas

O tratamento gratuito, incluindo aconselhamento, está disponível para qualquer pessoa afetada pelo vício em apostas. O apostador viciado ou seu familiar pode buscar entidades como a Gamcare ou a Gambler Anonymous, que incentivam o jogo responsável, para receber ajuda.

Com o aconselhamento do órgão procurado, poderá entender por que joga, para parar, reduzir ou mudar seu jogo. A ajuda dessas instituições também ajudará a reparar conflitos e recuperar a confiança dos membros da família.

Estratégias de Autoajuda

Superar o vício em jogos de azar online pode ser um processo desafiador, mas necessário. O primeiro passo é reconhecer que há um problema e buscar ajuda. As estratégias de autoajuda também podem ser eficazes no controle das chances de dependência, como estabelecer metas realistas e cumpri-las, controlar os gastos e evitar perseguir perdas.

Também é importante identificar os gatilhos que levam ao jogo e encontrar maneiras de evitá-los. Isso pode envolver encontrar atividades positivas alternativas em vez de jogos de azar. Recursos on-line, como grupos de apoio ou aconselhamento, também podem fornecer assistência valiosa para superar o vício. Ao seguir essas etapas, os indivíduos podem assumir o controle de seu vício e reduzir o impacto negativo que ele tem em suas vidas.