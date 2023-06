O Hospital Nossa Senhora das Graças, em Sete Lagoas, comemora a realização de cirurgias endoscópicas

Sete Lagoas presencia cirurgias endoscópicas de coluna realizadas com sucesso pelos Drs. Tony Santos e Dr. Felippe Antunes. Os procedimentos minimamente invasivos envolveram o uso de uma câmera e instrumentos precisos inseridos através de uma pequena incisão. Ambas as cirurgias foram concluídas com sucesso, com resultados altamente satisfatórios. Este marco representa um avanço para o Hospital Nossa Senhora das Graças e marca a evolução da cirurgia endoscópica da coluna em relação aos métodos tradicionais.

Foto: Divulgação/Hospital Nossa Senhora das Graças

No dia 22 de maio, foram realizadas duas cirurgias endoscópicas da coluna lombar pelos neurocirurgiões Dr. Tony Santos e Dr. Felippe Antunes em Sete Lagoas. Essa técnica moderna e minimamente invasiva envolve a inserção de uma câmera e instrumentos de alta precisão diretamente na área alvo por meio de uma pequena incisão. Ambas as cirurgias foram concluídas com sucesso, produzindo resultados altamente satisfatórios.

O Hospital Nossa Senhora das Graças parabeniza toda a equipe envolvida nos procedimentos e agradece a dedicação. Este momento marcante representa um avanço significativo para nossa instituição, pois este procedimento é considerado uma grande evolução dos métodos tradicionais.

O que é uma Cirurgia Endoscópica da Coluna

A cirurgia endoscópica da coluna vertebral envolve a realização de procedimentos como a descompressão do canal e do nervo espinhal usando uma câmera de vídeo acoplada a uma cânula, permitindo a inserção de instrumentos de trabalho. Essa técnica permite cortar, remover, coagular e remodelar estruturas que causam diversas patologias. Inicialmente, foi desenvolvido para replicar essencialmente os mesmos procedimentos realizados por meio de cirurgia aberta. No entanto, com o tempo, evoluiu a ponto de, em alguns casos, a endoscopia oferecer opções para procedimentos difíceis de serem realizados por outros meios.

Da redação com Hospital Nossa Senhora das Graças