Ministério da Saúde fiscaliza UPA 24h de Sete Lagoas para renovação de qualificação

Unidade de saúde será reformada em breve; obras devem ser iniciadas nos próximos três meses

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Na manhã desta quarta-feira, 31 de maio, a UPA 24H Dr. Juvenal Paiva recebeu a visita de uma das equipes integrantes da Central de Regulação de Urgência/Emergência (CRUE) do Ministério da Saúde. A visita teve como objetivo verificar a disponibilidade de todas as qualificações exigidas pelo órgão do Governo Federal para finalização do processo de requalificação do equipamento de urgência e emergência do município.

"Essa é uma visita para a reabilitação do custeio da UPA e ocorre a cada três anos, presencialmente. Durante a mesma, as equipes verificam a logística, estrutura, o atendimento aos pacientes e também entram em contato com as equipes de saúde do município para alinhar pontos importantes visando garantir a manutenção dos recursos federais destinados à unidade", explica o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

A coordenadora da Regulação de Urgência/Emergência (RUE) municipal Cíntia Teixeira Andrade, o diretor técnico da UPA Dr. Márcio Junior, juntamente com o subsecretário Alber Alípio, enfatizaram e agradeceram imensamente aos servidores. "A equipe do Ministério da Saúde elogiou os fluxos estabelecidos, o atendimento prestado, a qualidade e diversidade do quadro de funcionários. É uma satisfação muito grande estarmos como gestores desta rede, sabendo que esse trabalho é fruto do investimento da administração municipal, reproduzido por cada servidor que aqui diariamente labora, tendo o amplo reconhecimento do mais respeitado setor governamental da administração e manutenção da Saúde pública no nosso país", enfatizou o secretário Dr. Marcelo Fernandes.

Para finalizar, a equipe administrativa da unidade, representada pela diretora técnica Iara Assis e pelo diretor administrativo Tiago Valgas, deram a grande notícia do início da execução do projeto, que tem por finalidade a revitalização completa da unidade, com início dentro dos próximos três meses.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom