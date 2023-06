De acordo com a atualização do Ministério da Saúde divulgada nesta terça-feira (13), o Brasil registrou 49 casos de febre maculosa em 2023 até o momento, dos quais sete evoluíram para óbito. A maioria dos registros está concentrada na Região Sudeste, com 25 casos, sendo oito no Espírito Santo, sete em São Paulo, seis no Rio de Janeiro e quatro em Minas Gerais.

Foto: Reprodução/Shutterstock

No ano anterior, em 2022, foram registrados 190 casos da doença no país, resultando em 70 mortes. A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, transmitida pela picada do carrapato infectado.

Campinas, no estado de São Paulo, está enfrentando um cenário preocupante, com três mortes suspeitas de febre maculosa. Uma das vítimas teve a causa confirmada como a bactéria da doença, enquanto os exames das outras duas estão em análise. O Ministério da Saúde ressalta que Campinas é uma área endêmica para a doença, e o período sazonal no país se estende de maio a setembro.

O Ministério da Saúde tem tomado medidas para combater a febre maculosa, incluindo a distribuição de antibióticos específicos para o tratamento e a realização de ações de capacitação para as vigilâncias regionais. Além disso, estão sendo divulgadas diretrizes técnicas e recomendações para os cuidados clínicos dos pacientes suspeitos da doença, bem como para a vigilância ambiental, juntamente com materiais educativos de prevenção.

Principais sintomas da febre maculosa:

Febre

Dor de cabeça intensa

Náuseas

Vômitos

Diarreia

Dor abdominal

Dor muscular constante

Inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés

Gangrena nos dedos e orelhas

Possível paralisia dos membros, começando pelas pernas e podendo chegar aos pulmões, causando parada respiratória

Manchas vermelhas nos pulsos e tornozelos, que não coçam, podendo aumentar em direção às palmas das mãos, braços ou solas dos pés.

Diagnóstico:

Identificar precocemente a febre maculosa pode ser desafiador, especialmente nos primeiros dias da doença, pois os sintomas podem se assemelhar a outras enfermidades, como leptospirose, dengue, hepatite viral, malária, sarampo ou pneumonia.

No entanto, é crucial que indivíduos com sintomas suspeitos busquem assistência médica para uma avaliação adequada. Durante a consulta, o médico investigará se a pessoa reside em áreas de mata ou floresta, onde possa ter sido exposta a carrapatos. O profissional também solicitará exames para confirmar o diagnóstico.

Tratamento:

O tratamento consiste no uso de antibióticos específicos, que devem ser iniciados assim que a suspeita for levantada. Em alguns casos, a internação hospitalar pode ser necessária. A ausência ou demora no tratamento da febre maculosa pode agravar o quadro clínico e levar ao óbito.

Prevenção:

Impedir o contato com carrapatos é a base da prevenção da febre maculosa.

Recomenda-se adotar as seguintes medidas em locais onde há exposição a carrapatos:

Usar roupas claras para facilitar a identificação dos carrapatos.

Utilizar calças, botas e blusas de manga comprida ao caminhar em áreas arborizadas e gramadas.

Evitar andar em locais com grama ou vegetação alta.

Usar repelentes que ofereçam proteção contra carrapatos.

Realizar o controle de carrapatos nos animais domésticos com antiparasitários.

Remover os carrapatos do corpo, preferencialmente com pinças apropriadas, evitando esmagá-los com as unhas, pois podem liberar bactérias e contaminar lesões.

Quanto mais rápido os carrapatos forem removidos, menor será o risco de contrair a doença.

*Matéria atualizada às 09h41min para adicionar mais uma morte confirmada em Campinas

Da redação

Fontes: Agência Brasil e Ministério da Saúde