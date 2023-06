ANS suspende comercialização de 31 planos de saúde de nove operadoras; veja a lista

Devido ao mau desempenho do atendimento aos usuários, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu por um trimestre a comercialização de 31 planos de saúde de nove operadoras. Os beneficiários desses planos manterão sua cobertura, mas novos clientes não poderão se inscrever até que a avaliação melhore.

A lista dos planos com vendas suspensas foi divulgada nesta segunda-feira (19) e pode ser consultada no site da agência. Na página, também é possível conferir os planos de saúde que antes estavam suspensos e ainda não foram reativados.

A agência reguladora baseou sua suspensão em mais de 46 mil reclamações registradas por clientes no primeiro trimestre de 2023 por meio do sistema de Monitoramento da Garantia do Atendimento. Os planos que tiveram suas vendas suspensas no monitoramento mais recente contabilizam 407 mil usuários.

A proibição de novas vendas entrará em vigor no dia 23 de junho, próxima sexta-feira. Para que a suspensão seja levantada, as empresas precisam melhorar seu desempenho na próxima avaliação trimestral. Após o monitoramento do primeiro trimestre, 15 planos que tiveram suas vendas suspensas foram autorizados a fechar novos contratos.

Veja a lista de planos de saúde suspensos no 1º Trimestre/2023:

UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

Registro ANS: 304051

COLETIVO POR ADESÃO AMBULATORIAL + HOSPITALAR C/ OBSTETRÍCIA

UNIMOC BRASÍLIA ENFERMARIA COPART

GOOD LIFE SAÚDE LTDA

Registro ANS: 305995

GOOD ESMERALDA

GOOD OURO

GOOD PRATA

VIX OURO

FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDÔNIA E RORAIMA

Registro ANS: 313971

NOVO UNIVIDA I - APTO

NOVO UNIVIDA I - ENFERM

UNIVIDA COLETIVO POR ADESÃO - ENFERM

UNIVIDADE EMPRESARIAL III - DOENTE

UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

Registro ANS: 317896

NACIONAL ADESAO POS - ENF

OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAÚDE LTDA.

Registro ANS: 318477

Essencial Apto

STANDARD PF Apartamento

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO

Registro ANS: 393321

Unimed Alfa 2

Unimed Alfa 2

Anúncio Alfa 2 da Unimed

Unimed Beta 2

Unimed Beta 2

Unimed Beta 2

Unimed Delta 2

Unimed Delta 2

Unimed Personal Quarto Coletivo 2

Unimed Personal Quarto Coletivo 2

Unimed Personal Quarto Coletivo 2 Ad

UniPart Alfa 2

SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Registro ANS: 400190

Medical IND 200

Rubi

TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA

Registro ANS: 412759

Adesão Vida Mais II

SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Registro ANS: 421154

ADVANCE II PLUS ASSOCIATIVO

CLASSIC I

PREVENT - ENF/AL

