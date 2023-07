Caminhada em jejum faz bem? Veja conselho de especialista

A caminhada é reconhecida pelo seu lado democrático, ou seja, muitas pessoas podem iniciar sem nenhum elevado custo financeiro. Dessa forma, pode ser praticada em parques, ruas, avenidas e rodovias. Ainda assim, sempre surgem alguns questionamentos sobre essa modalidade, por exemplo: pode fazer caminhada em jejum?

Foto: Notícias ao Minuto / Ilustração

“Não se deve fazer nada de exercício físico em jejum. É antifisiológico e o corpo precisa de energia, as fontes são os alimentos e, principalmente, os carboidratos que nós utilizamos. Não se deve fazer nada em jejum”, respondeu o cardiologista e médico do esporte Nabil Ghorayeb, ao site Sport Life.

“Você pode ter hipoglicemia, tontura, desmaio e problemas sérios de queda de pressão. Tem nada que justifique isso. Hoje em dia você quer emagrecer e tem outros meios de fazer isso com orientação médica”, aponta Nabil. Essas colocações denotam que não vale a pena alguém optar por um método devido ao fato de achar que é o melhor.

Como ter uma caminhada saudavél e produtiva

Indica-se, por tanto, que um exercício físico ocorra três vezes na semana. E, paralelamente, há trabalhos científicos com acusações do tempo de exercício aeróbico por 180 minutos na semana. “Pode-se dividir em três vezes isso, que é importante para os indivíduos com mais 35 ou 40 anos para deixar um dia de repouso. Agora, se comparar com um atleta, torna-se inviável. Um atleta tem uma equipe que cuida dele e por isso que faz atividades físicas quase diariamente”, citou Ghorayeb.

Outro ponto é de que não existe um consenso sobre qual é o melhor horário para fazer a caminhada. Se for de acordo do ponto de vista ortopédico, a sugestão é que corra no fim do dia por conta da musculatura já estar preparada. Já pela “visão” cardiovascular, não existe nenhuma citação de qual hora é a melhor ou pior. “Então, faça exercícios no horário em que se sentir melhor”, orientou o médico.

O que comer para realizar a caminhada?

“A recomendação geral é hidratação, alimentos ou substâncias que ajudem você na manutenção daquela atividade física muscular. Então, os aminoácidos e suplementos se baseiam naquilo que você vai gastar em uma atividade física”, concluiu o Dr. Nabil Ghorayeb.

Com Sport Life Brasil