Conheça oito alimentos que provocam gases intestinais e saiba como evitá-los

Aquele inchaço na barriga, muito incômodo, é sinal de um dos "produtos" da digestão do corpo humano: os gases. Eles são um processo natural, mas existem alimentos que potencializam a sua produção - aqui, falamos de oito tipos de alimentos que propicia a criação deles.

Foto: Gazeta Minas / Ilustrativa

Refrigerantes e água com gás

O gás contido nessas bebidas se acumula no intestino e, inevitavelmente, terá que ser expelido! Portanto, tome cuidado para não beber demais, também porque, ao conter açúcares, você promoverá uma maior produção de gases intestinais.

Leite, queijo e iogurte

De acordo com um estudo americano, 65% das pessoas são intolerantes à lactose, substância encontrada no leite, queijo e iogurte. Claro, o nível de intolerância pode ser mais ou menos incômodo e a lactose pode ser digerida mais ou menos bem dependendo do organismo de cada um. Se depois de um copo de leite ou de uma colher de gorgonzola você sentir seu estômago encher de gases, agora você sabe o porquê.

Proteína (quando é demais)

O consumo de muitas proteínas pode dificultar a digestão e, portanto, favorecer seu acúmulo no intestino, nutrindo as bactérias responsáveis pela produção dos gases.

Frutas (em excesso)

De acordo com a International Foundation for Gastrointestinal Disorders, consumir quantidades excessivas de frutas, como maçãs, bananas, pêssegos, damascos, abacaxis, uvas, ameixas e peras, pode aumentar a produção de gases intestinais.

O motivo é simples: a fruta contém açúcares que, quando ingeridos em grandes quantidades, nem sempre são eliminados por completo. Portanto, permanecendo no intestino, alimentam-se dessas bactérias que, por sua vez, provocam a formação de gases.

Chicletes

As gomas de mascar contêm alguns açúcares de difícil digestão que, uma vez absorvidos no estômago, alimentam a flora bacteriana e contribuem para a produção de gases. Além disso, outras substâncias, como o xilitol ou o sorbitol, frequentemente incluídas nas gomas de mascar para reduzir os açúcares, contribuem para a fermentação dos alimentos no intestino, causando potencial inchaço.

Vegetais crucíferos

No grupo encontramos brócolis, couve de Bruxelas, rúcula, couve-flor... As crucíferas são excelentes para a saúde e devem fazer parte de qualquer dieta alimentar, porém lembre-se que também são eficazes na produção de gases intestinais. Além disso, as crucíferas contêm enxofre que aumentará muito o "potencial nocivo" do gás. Uma dica para evitar riscos: cozinhe no vapor.

Pão integral e aveia

Os cereais e a aveia são excelentes para favorecer a digestão e no bom funcionamento do organismo, mas devido ao seu alto teor de fibras são "produtores de gás" natural. A solução? Coma devagar enquanto bebe muita água!

Feijões

Sua fama precede! Você sabe por que o feijão pode causar flatulência excessiva? Pois, além das fibras, contêm açúcares sthaky e refinados, açúcares de difícil digestão que acabam alimentando as bactérias no intestino. Além disso, o feijão favorece a expulsão de gases como o metano e o enxofre, que cheiram mal! A solução? Lave-os bem e escorra-os antes de cozinhar.

Da redação com Receitas sem Fronteiras