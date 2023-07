Contaminação do medicamento Sabril causa efeitos colaterais em crianças; entenda

O medicamento Sabril, amplamente utilizado no controle de crises epiléticas, está no centro de uma preocupante denúncia. Diversas crianças estão sendo internadas após apresentarem efeitos colaterais graves resultantes da contaminação do remédio. A substância responsável por essa contaminação é a tiaprida, conhecida por ser utilizada no tratamento da abstinência de álcool.

Foto: Reprodução/Internet/Pixabay

O laboratório Sanofi Medley, responsável pela produção do Sabril, confirmou a presença da substância contaminante e já procedeu ao recolhimento dos lotes do medicamento nas farmácias. Em uma nota divulgada, a empresa orientou os pacientes a não interromperem o tratamento, alegando que os riscos da suspensão abrupta do Sabril (vigabatrina) seriam maiores do que os potenciais riscos relacionados aos traços de tiaprida presentes nos lotes recolhidos.

No entanto, os pacientes que utilizam o medicamento relatam sofrer com efeitos colaterais típicos da tiaprida, como hipersalivação e movimentos musculares involuntários. A falta do Sabril também preocupa, uma vez que os pacientes podem sofrer graves crises convulsivas e perda da coordenação motora ao interromperem o tratamento.

Um exemplo é o caso de Ítalo, de 14 anos, que lida com esclerose tuberosa e precisou suspender o uso do medicamento abruptamente. Sua mãe, Cristina Mariano, clama por medidas das autoridades, destacando a importância do medicamento para a qualidade de vida de seu filho.

O remédio Sabril 500 mg foi recolhido em quase todo o país e até mesmo em outros países. Com um alto custo, podendo chegar a R$9 mil, é fornecido pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e, com a falta no mercado, mais de mil pessoas enfrentam o mesmo risco de Ítalo.

Os efeitos colaterais da contaminação já afetaram crianças como David, de dois anos e oito meses, que precisou ser hospitalizado em Belo Horizonte devido aos efeitos causados pelo Sabril contaminado com tiaprida. A mãe de David, Maria Clara de Oliveira Gomes, relatou que o quadro de seu filho piorou significativamente após o uso do lote contaminado.

Além disso, pelas redes sociais, diversas mães compartilharam relatos semelhantes sobre o sofrimento de seus filhos que também utilizam o Sabril contaminado. A atriz Yohama Eshima, por exemplo, denunciou a situação enfrentada por seu filho Tom, de três anos.

Diante da gravidade da situação, a Associação Brasileira de Esclerose Tuberosa (Abet) desempenhou um papel fundamental ao denunciar os lotes contaminados. Márcia da Silva, presidente da Abet, alertou para o perigo da suspensão repentina do medicamento e informou que a associação está buscando soluções legais para que novos lotes sejam produzidos e distribuídos rapidamente.

Enquanto a Sanofi Medley argumenta que a quantidade de tiaprida encontrada é improvável de causar efeitos adversos, a empresa afirmou que o medicamento será produzido em quantidade limitada e que estará gradualmente disponível nas farmácias a partir de agosto de 2023.

Essa situação tem preocupado famílias de pacientes que dependem do Sabril para controlar suas crises epiléticas e exige uma resposta rápida das autoridades de saúde para garantir a segurança e bem-estar dessas crianças e suas famílias.

Leia nota na íntegra:

"É importante deixar claro que somente o especialista médico poderá dar a orientação adequada para cada paciente em relação ao tratamento.

Informamos que o recolhimento voluntário foi comunicado pela Sanofi a Sociedades Médicas e profissionais de saúde de forma a prepará-los para avaliar a situação de cada paciente antes de qualquer mudança no tratamento. Adicionalmente um comunicado foi disponibilizado no site corporativo da Sanofi (www.sanofi.com.br).

Conforme ressaltamos em todos as comunicações oficiais sobre o tema, os riscos conhecidos da interrupção abrupta do tratamento com Sabril® (vigabatrina) são maiores que os riscos teóricos relacionados aos traços de tiaprida encontrados nos lotes em recolhimento.

Os traços de tiaprida encontrados são extremamente baixos, em quantidade improvável de causar efeitos adversos, mesmo considerando o uso todos os dias ao longo da vida.

Por esse motivo, orientamos os pacientes a não interromper o tratamento sem antes consultar um profissional de saúde. Esta é também a recomendação dada por entidades médicas de referência como a Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil (SBNI) e a Liga Brasileira de Epilepsia (LBE). Dúvidas sobre o tratamento devem ser discutidas exclusivamente com o médico responsável pelo tratamento.

Em relação ao abastecimento de Sabril, informamos que, embora em quantidade limitada, novas unidades do produto Sabril® começaram a ser distribuídas no final de julho de 2023, de forma controlada, com o objetivo de dar acesso ao maior número de pacientes que não possuem outras alternativas terapêuticas no mercado.

O medicamento deve chegar de forma gradativa às farmácias públicas e privadas a partir do início de agosto de 2023. Esse tempo pode variar de acordo com a região do País.

O medicamento continua sendo produzido, porém em quantidade limitada. Reforçamos que em nenhum momento a Sanofi cogitou interromper a produção de Sabril®. Estamos diante de uma situação de desabastecimento temporário de Sabril® por causa de restrições da matéria-prima que é importada e que deve prosseguir ao longo de 2023. Estamos tomando todas as medidas necessárias para normalizar o abastecimento o mais breve possível".

Da redação com informações de Itatiaia