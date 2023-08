Vacinas Baby Pfizer, Pediátrica, monovalente e bivalente seguem sendo aplicadas no município

Confira os cronogramas das vacinas nas unidades de saúde de 21 a 25 de agosto

A quarta semana de agosto chega a 48.453 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. São 112 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas e 21.758 casos com acompanhamento concluído, oito pessoas em isolamento domiciliar, 47.725 casos curados e 90.307 testes negativos. A cidade segue sem óbitos por Covid desde 1º de agosto, somando 720 óbitos desde o início da pandemia. Não há pacientes em UTI e nem em enfermaria.

Semana epidemiológica

A 33ª semana epidemiológica do ano (13 a 19/08) teve oito casos registrados, a 32ª semana (06 a 12/08) registrou três casos positivos, a 31ª semana (30/07 a 05/08) teve quatro contaminações e a 30ª semana (23 a 29/07) registrou três casos. A taxa de incidência por 1.000 habitantes subiu de 0,01 para 0,03 na última semana. Óbitos: Em janeiro foram sete e fevereiro, dois. Já março, abril, maio, junho e julho não tiveram registros. Agosto tem um óbito.

Vacinas Covid de 21 a 25 de agosto, 08h à 16h30

Baby Pfizer: 1ª dose em bebês de 6 meses a menos de 5 anos, 2ª dose em quem tomou a 1ª dose há mais de 30 dias, 3ª dose em quem tomou as duas doses anteriores com Pfizer há mais de 60 dias e dose de reforço em crianças de 3 a 4 anos que tomaram 2 doses de Coronavac há mais de 4 meses. Segunda no CS São João; Terça: CS Santo Antônio; Quarta: UBS N.S. das Graças; e Sexta: UBS Belo Vale. UBS Cidade de Deus, UBS Luxemburgo, ESF Barreiro, ESF Fazenda Velha, ESF Eldorado e ESF Itapuã II os dias serão divulgados nas próprias unidades. Documentos: Cartão de vacina, cartão SUS ou CPF da criança e identidade do responsável.

Pfizer Pediátrica: 1ª dose em crianças de 5 a 11 anos, 2ª dose em quem tomou a 1ª dose há mais de dois meses e dose de reforço em quem tomou a 2ª dose (Pfizer ou Coronavac) há mais de quatro meses. Locais: Segunda: ESF Itapuã II e UBS Orozimbo Macedo; Terça: ESF Esperança; Quarta: CS São João e Várzea; Quinta: ESF Iporanga e Alvorada, CS Santo Antônio e UBS N.S. das Graças; e Sexta: CS Montreal e ESF Fazenda Velha. Documentos: cartão de vacina (comprovando doses anteriores), cartão SUS ou CPF da criança e identidade do responsável.

Monovalente: 1ª dose em crianças de 5 a 11 anos, 2ª dose em quem tomou a 1ª dose há mais de dois meses e dose de reforço em quem tomou a 2ª dose (Pfizer ou Coronavac) há mais de quatro meses. Locais: Quarta: CS São João e Várzea; Quinta: ESF Iporanga e Alvorada, CS Santo Antônio e UBS N.S. das Graças; e Sexta: CS Montreal e ESF Fazenda Velha. Documentos: cartão de vacina (comprovando doses anteriores), cartão SUS ou CPF da criança e identidade do responsável.

Bivalente: para pessoas a partir de 18 anos de idade e pessoas a partir de 12 anos com comorbidades. É preciso ter ao menos duas doses da vacina e quatro meses da última dose. Onde: nas 20 salas de vacinação do Município. Lembrando que UBS Cidade de Deus, Luxemburgo, Orozimbo Macedo, N.S. das Graças e Belo Vale vão até 18h30. Documentos: identidade com foto, cartão de vacina, Cartão SUS, CPF e comprovante de doses anteriores.

Outras vacinas: a vacina contra a gripe (Influenza) está disponível para qualquer pessoa a partir de 6 meses de idade nas 20 salas de vacinação do Município. Documentos: identidade com foto, cartão de vacina, Cartão SUS e CPF.

Salas de vacina no município de Sete Lagoas: