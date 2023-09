Acelerar áudios e vídeos pode causar efeitos negativos na saúde

A prática de aumentar a velocidade de áudios e vídeos pode ter consequências adversas para a saúde. De acordo com psicólogos e pesquisadores, aqueles que frequentemente se expõem a estímulos frenéticos podem experimentar dificuldades na retenção de informações.

Foto: Vinícius Oliveira / Djhéssica Monteiro / SeteLagoas.com.br

“É como se você desenvolvesse, com a passagem do tempo, uma incapacidade de se aprofundar nos temas. Não é necessariamente que você fica ansioso, mas você não sabe mais o que fazer com uma informação que demora um pouco. Tem que associar, mas você perdeu a habilidade de associar”, explica Cristiano Nabuco, psicólogo em entrevista à TV Brasil (veja abaixo).

Uma pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde revela que 31,6% dos jovens, com idades entre 18 e 24 anos, já foram diagnosticados com ansiedade.

Os especialistas fazem um alerta sobre os sinais que indicam os efeitos do uso excessivo da internet e seus recursos, incluindo a aceleração da velocidade. Estes sinais incluem o uso prolongado de aplicativos e redes sociais, sentimentos de angústia quando a bateria do celular está baixa ou a falta de acesso à internet, e a retomada do bem-estar apenas quando estão conectados.

Assista à reportagem da TV Brasil sobre esse assunto:



Da Redação com Agência Brasil