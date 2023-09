Implante gratuito de método contraceptivo para mulheres em vulnerabilidade social tem início em Sete Lagoas

A primeira etapa do programa tem como públicos-alvo mulheres em situação de rua ou com problemas mentais.

Prevenir a gravidez indesejada, sobretudo em mulheres em situação de rua ou com problemas mentais, infelizmente, as mais vulneráveis em casos de abusos sexuais. Esse é o objetivo do programa Implanon, implementado pela Prefeitura de Sete Lagoas, por meio das secretarias municipais de Saúde e de Assistência Social. As primeiras mulheres receberam seu contraceptivo na última quarta-feira, 13 de setembro, no Centro de Saúde Santa Luzia.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

"Estamos aqui hoje implantando nas sete primeiras mulheres o Implanon, um contraceptivo de longa duração, em mulheres em situação de vulnerabilidade para um melhor planejamento familiar e também para aquelas mulheres em situação de sofrimento mental. Vamos acompanhar, monitorar e acolher essas mulheres", disse a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves.

Depois de uma rápida palestra com as pacientes e seus familiares, alguns testes rápidos são realizados para identificar alguma infecção venérea ou gravidez. Com os resultados em mãos, o implante é feito sem dor e em menos de cinco minutos. "São poucas prefeituras no Brasil que disponibilizam esse método. A gente fica muito feliz com a implementação dessa iniciativa em Sete Lagoas, pois trata-se de um método seguro, indolor, com duração de três anos e uma falha de 0,1%", atesta o médico ginecologista da Prefeitura, Dr. Rogério Vicente Ferreira.

O médico explica também como o contraceptivo funciona no corpo da mulher. "Ele vem dentro um bastão que tem cerca de 8 centímetros e vai liberando o hormônio progesterona aos poucos, durante três anos. Após a anestesia local, ele é implantado no braço da paciente. Um ato tranquilo, bastante rápido e com baixíssimo nível de complicação. Fazemos um controle 30 dias depois, três meses depois, seis meses depois e a cada ano após a aplicação. Além disso, fica uma consulta aberta de urgência caso a paciente tenha alguma adversidade", informa Dr. Rogério.

O coordenador de Gestão em Saúde do Município, Alber Alípio, lembra que a Prefeitura possui outros métodos contraceptivos e programas de planejamento familiar, inclusive para os homens. "Nós temos o planejamento familiar feito em todas as unidades de saúde, sempre em parceria com a Assistência Social. O Implanon é mais um método contraceptivo, pois também oferecemos preservativos, laqueadura e vasectomia. E você, homem, também deve procurar uma unidade de saúde, pois planejamento familiar envolve tanto a saúde da mulher quanto a saúde do homem", alerta. Para mais informações sobre quem tem direito ao implante, procure o Centro de Atenção Psicossocial, o Centro Estadual de Atenção Especializada ou o CRAS mais próximo de casa.

Com Prefeitura de Sete Lagoas