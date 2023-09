5 atividades físicas divertidas para o final de semana: Elevando o bem-estar físico e mental

Com a agitação do cotidiano, encontrar tempo para se exercitar pode ser um verdadeiro desafio. No entanto, o final de semana se revela como a oportunidade perfeita para aproveitar, se divertir e, ao mesmo tempo, cuidar da saúde tanto física quanto mental. Diversas atividades físicas não apenas ajudam a manter a forma, mas também promovem conexões com amigos e familiares, proporcionando momentos de alegria e contribuindo para o bem-estar geral.

Foto: Reprodução/Getty Imagens

Segundo a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, a prática de exercícios físicos oferece benefícios notáveis, incluindo o aumento do fluxo sanguíneo, a melhoria do transporte de oxigênio para as células e o fortalecimento do sistema imunológico, além de auxiliar na queima de gordura e no desenvolvimento muscular.

A seguir, apresentamos cinco atividades físicas para tornar seus fins de semana mais saudáveis e divertidos:

1. Caminhada ou Trilha em Grupo

Reúna pessoas queridas e escolha uma trilha ou um local para caminhar em grupo. Essa atividade fortalece os laços sociais, promove o bem-estar mental e cardiovascular, além de oferecer um momento de relaxamento e conexão com a natureza. A Dra. Aline destaca que tanto a caminhada quanto a corrida oferecem benefícios semelhantes, como controle da pressão arterial, da diabetes e do colesterol, além da liberação de endorfinas, proporcionando bem-estar e melhor qualidade de sono.

2. Passeio de Bicicleta

Se você possui uma bicicleta, aproveite para pedalar pelo seu bairro ou explorar trilhas locais. Além de promover a saúde cardiovascular e fortalecer as pernas, o ciclismo é uma excelente maneira de descobrir novos lugares e apreciar paisagens deslumbrantes. Essa atividade também atua como um antidepressivo, aliviando o estresse do dia a dia e melhorando o sono.

3. Esportes em Equipe

Organize um jogo de futebol, vôlei, basquete ou qualquer outro esporte em equipe com amigos e familiares. Jogar em equipe aprimora a comunicação, coordenação e fortalece os laços sociais. Além disso, proporciona um exercício cardiovascular e muscular substancial, contribuindo para uma vida ativa e saudável.

4. Aulas de Dança

Busque aulas de dança locais ou simplesmente coloque sua música favorita em casa e comece a se movimentar. A dança é uma forma divertida de exercício que melhora a coordenação, flexibilidade e o condicionamento cardiovascular. Além disso, libera endorfinas, reduzindo o estresse e promovendo a expressão criativa. É uma maneira eficaz de queimar calorias enquanto se diverte.

De acordo com o professor de dança Rogério Luiz Pereira, a dança pode ser um poderoso aliado contra o estresse e a depressão leve ou moderada, permitindo que as pessoas recarreguem suas energias e enfrentem os desafios do dia a dia com mais disposição.

5. Natação

A natação é uma atividade física extremamente completa que oferece inúmeros benefícios para a saúde. Durante um dia ensolarado de final de semana, procure uma piscina local, praia ou lago apropriado para nadar. A natação fortalece os músculos, melhora a resistência cardiovascular e ajuda na flexibilidade. Além disso, é uma atividade de baixo impacto nas articulações, o que a torna adequada para pessoas de todas as idades. Nadar também é uma ótima maneira de aliviar o estresse e proporcionar uma sensação de relaxamento, graças ao contato com a água, que tem propriedades terapêuticas.

Da redação

Fonte: O Tempo