Onda de calor: Cuidados essenciais para enfrentar as altas temperaturas

Uma intensa onda de calor está prestes a atingir várias cidades do Brasil. Em Minas Gerais, os termômetros podem chegar até 40°C, nesta última semana de inverno.

Os especialistas em meteorologia e os modelos climáticos já estão indicando a possibilidade de temperaturas muito acima da média para esta época do ano. As análises dos dados apontam que o pico do calor deve ocorrer entre segunda-feira (25) e terça-feira (26). Levando isso em consideração, elaboramos uma lista de sugestões para que você possa se cuidar durante este período.

Foto: Reprodução/ Douglas Schinatto/ O Popular

Hidratação: Beba muita água ao longo do dia, mesmo que você não esteja com sede. O calor aumenta a perda de líquidos através do suor, e a desidratação pode ser perigosa. Evite bebidas alcoólicas e com cafeína, pois elas podem desidratar ainda mais o corpo. Vestuário adequado: Use roupas leves e de cores claras, que refletem o calor em vez de absorvê-lo. Proteja a cabeça com um chapéu de abas largas e use óculos de sol para proteger os olhos. Evite exposição direta ao sol: Procure ficar na sombra sempre que possível. Evite atividades ao ar livre durante as horas mais quentes do dia, geralmente entre as 10h e as 16h. Use protetor solar: Aplique protetor solar com fator de proteção adequado para evitar queimaduras solares e proteger sua pele dos danos causados pelo sol. Ar-condicionado e ventiladores: Se você tiver acesso, use aparelhos de ar-condicionado ou ventiladores para manter o ambiente mais fresco em casa. Se não, pelo menos tente passar parte do tempo em lugares climatizados, como shoppings ou bibliotecas. Banho frio: Tomar um banho frio ou morno pode ajudar a baixar a temperatura corporal e proporcionar alívio. Alimentação leve: Opte por refeições leves e frescas, como saladas, frutas e vegetais. Evite alimentos pesados e de difícil digestão, que podem aumentar o desconforto em dias quentes. Exercícios físicos: Evite exercícios extenuantes ao ar livre durante os períodos mais quentes do dia. Se desejar fazer atividade física, opte por horários mais frescos, como o início da manhã ou o final da tarde. Mantenha-se informado: Esteja atento às previsões meteorológicas e aos alertas de calor. Isso pode ajudá-lo a planejar suas atividades de acordo com as condições climáticas. Cuidado com grupos vulneráveis: Preste atenção especial a crianças, idosos e pessoas com condições de saúde preexistentes, como problemas cardíacos ou respiratórios. Eles são mais suscetíveis aos efeitos do calor extremo.

Lembre-se de que a exposição prolongada ao calor intenso pode levar a condições graves, como insolação e exaustão pelo calor. Se você ou alguém que você conhece apresentar sintomas como tontura, fraqueza, náusea, sudorese excessiva, pulso rápido ou confusão, é importante procurar ajuda médica imediatamente.

