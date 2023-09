Tempo Seco que atinge Sete Lagoas pode agravar quadros respiratórios; veja dicas de como se cuidar

Em meio a uma nova onda de calor que se abate sobre todo o território nacional, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta preocupante: a baixa umidade relativa do ar persistirá nos próximos dias, estendendo-se até quinta-feira (21). Essa condição afetará 16 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Minas Gerais é um dos estados mais impactados, com um total de 488 municípios figurando na lista de áreas sob alerta, incluindo Sete Lagoas.

Foto: Reprodução/Internet

Mas qual é a relação entre a baixa umidade e nossa saúde? O tempo seco, caracterizado pela redução dos níveis de umidade do ar, pode ser um fator desencadeante de diversos problemas de saúde. Entre os sintomas mais comuns associados a esse cenário, destacam-se cansaço, dor de cabeça, narinas e olhos ressecados. Para aqueles que já sofrem de doenças respiratórias crônicas, como asma, rinite alérgica ou bronquite, a situação se agrava, aumentando o risco de agravamento dos quadros clínicos.

A explicação para o desconforto respiratório nesse contexto reside em um mecanismo de defesa natural presente em nossas vias aéreas: o muco. Com o ar extremamente seco, esse muco seca, o que, por sua vez, piora a obstrução das vias respiratórias, tornando a respiração mais difícil e desconfortável.

Nesse cenário desafiador, o melhor remédio é simples: manter-se hidratado. É crucial ingerir uma quantidade adequada de líquidos, em torno de dois litros por dia ou o equivalente a 10 copos de água de 200 ml cada um. Essa prática ajuda a hidratar não apenas os órgãos internos, mas também a pele e as mucosas, combatendo os efeitos prejudiciais da secura do ar.

Algumas dicas adicionais podem auxiliar na minimização dos efeitos do ar seco e poluído:

Ter um umidificador de ar em casa, ou simplesmente colocar uma bacia com água no ambiente, pode ajudar a aumentar a umidade relativa do ar.

A hidratação das mucosas com soro fisiológico é recomendada pelo menos duas vezes ao dia.

Manter os olhos hidratados com soro fisiológico ou colírio de lágrima artificial pode aliviar o ressecamento ocular.

Evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, que podem ter efeitos desidratantes.

Manter a casa limpa e evitar o acúmulo de poeira contribui para um ambiente mais saudável.

É prudente evitar a prática de exercícios físicos das 11h às 17h, quando as temperaturas costumam ser mais elevadas e a umidade do ar mais baixa.

Além disso, proteger-se ao máximo do sol e evitar o ressecamento das mucosas e da pele são medidas preventivas importantes.

Em casos de sintomas mais graves, como tosse intensa, aumento de catarro, chiado no peito e falta de ar, é crucial procurar atendimento médico imediatamente.

Da redação com o G1