QUE CALOR! Médica da Prefeitura de Sete Lagoas dá orientações para se proteger da onda de calor no Brasil

Uma onda de calor com ‘grande perigo’ pode atingir 118 cidades mineiras nos próximos dias, de acordo com alerta divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso, emitido na segunda-feira, 18 de setembro, e atualizado nessa quarta-feira, 20, é válido até as 18h de domingo, 24. O alerta vermelho de grande perigo indica temperatura máxima 5°C acima da média do mês, por mais de cinco dias.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Embora Sete Lagoas não esteja na lista "oficial" divulgafa pelo Inmet, é nítido o aumento elevado da temperatura na cidade. Portanto, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Saúde - orienta a população para os cuidados nesse período extremo e seco, principalmente em relação a crianças, idosos e animais, como manter a hidratação constante, evitar sol entre 10h e 16h e limpar sempre as vias respiratórias.

A médica da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, Dra. Gabriela Fonseca, alerta. "Beber água constantemente, mais fria; usar roupas claras e leves; ficar em locais mais ventilados; usar chapéu ou boné; evitar tomar sol nos horários mais quentes; evitar cobrir demais as crianças; lavar as narinas para evitar ressecamento; e ter bastante atenção aos idosos, que desidratam mais facilmente. Vale lembrar também dos animais, trocando a água com mais frequência, deixando a vasilha longe do sol, e tozar os animais com muito pelo", enumera a médica.

Aproveitando a oportunidade, também é importante que a população evite queimadas e denuncie vizinhos que ateiam fogo em lotes vagos ou folhas secas nos quintais ou mesmo nas ruas, pelo e-mail semadetur@setelagoas.mg.gov.br.

Com Prefeitura de Sete Lagoas