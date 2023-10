Histórias e conselhos antigos nos fazem acreditar que os benefícios de beber água podem resolver todos os problemas, desde perda de peso até antienvelhecimento. Você pode até enganar seu cérebro para que beba mais água exatamente por esses motivos. Mas será que isso é real?

Bem no início, vamos esclarecer um aspecto da lenda: nem todo mundo precisa ingerir de uma quantidade alta diariamente. Isso porque, por mais que beber bastante líquido por dia seja ótimo, existem diferentes requisitos de ingestão, a respeito do sexo de cada pessoa: enquanto as mulheres precisam de cerca de 2,7 litros, os homens devem consumir cerca de 3,7 litros, segundo a Mayo Clinic.

Com isso em mente, o que realmente significa aumentar a ingestão de água para a nossa saúde e bem-estar? Embora se hidratar não seja a cura para todo e qualquer problema relacionado ao corpo, existem sete maneiras principais pelas quais a hidratação adicional afetará sua vida. Veja quais são elas!

Sua taxa metabólica pode aumentar

Veja só: se o corpo humano consume cerca de meio litro de água em uma determinada hora, a taxa metabólica aumentará em até 30% nos próximos 30 a 40 minutos. Assim, de acordo com um estudo, beber metade do seu peso corporal em onças (medida de peso/quantidade) de água todos os dias, é possível esperar perder mais peso. A causa está em uma única enzima – chamada lípase –, que deve ser ativada no corpo para mobilizar a gordura (ou seja, livrar-se dela), e a água é um dos muitos componentes necessários para ativá-la.

Você aumentará o nível de seus treinos

Em termos de condicionamento físico, a água é a chave para células saudáveis e com bom funcionamento. Então, ingerir o suficiente vai ajudar nos exercícios a nível celular. Estudos demonstraram que a desidratação afeta mais negativamente os exercícios de resistência, portanto, certifique-se de estar hidratado durante corridas longas. Treinos de força e potência, por sua vez, são menos afetados pela desidratação, mas alguns estudos também mostraram algum prejuízo ou falta de desempenho.

Você pode sentir mais cólicas

Embora a hidratação adequada ajude você a maximizar os treinos, é importante não tomar toda a garrafa de água imediatamente antes de se exercitar, uma vez que isso pode causar cãibras e fazer você se sentir mais lento e menos focado. A dica, aqui, é ingerir um copo de água 20 a 30 minutos antes do próximo treino e tomar pequenos goles para chegar mais perto de seu desempenho máximo.

Armazenamentos de energia aumentados

Além disso, segundo um experimento , a água ajuda o corpo a manter e regular as reservas de energia, uma vez que você precisa dela para se ligar ao glicogênio e criar uma reserva de energia nos músculos (isso é chamado de ATP). Em resumo, de acordo com outro estudo, sem água você é menos capaz de armazenar energia porque há menos oxigênio no músculo, menos fluxo sanguíneo quando você está desidratado e menos entrega e ligação de glicogênio para criar a energia necessária.

A pele pode parecer mais radiante

A pele desidratada parece um tecido enrugado, muitas vezes rachado e escamoso. Consequentemente, quem mantém uma boa ingestão de água provavelmente terá menos rugas, ressecamento e irritação na pele.

A área sob os olhos ficará mais renovada

As olheiras também podem ser um sinal de desidratação da pele. Isso ocorre porque, como a pele ao redor dos olhos é mais fina, fica mais difícil para os capilares movimentarem fluidos se a área não estiver devidamente hidratada. Além disso, um estudo apontou que comer alimentos ricos em sódio (principalmente à noite) e não beber uma quantidade adequada de água pode fazer com que você retenha líquidos ao redor dos olhos e sinta um inchaço maior que o normal.

Os hábitos alimentares mudarão

Beber a quantidade de água indicada por dia também afetará seus hábitos alimentares, primeiramente porque ela substituirá as bebidas açucaradas. Além disso, também é importante lembrar que a hidratação do corpo não vem só do consumo de água, mas também do que você come, como frutas e vegetais. Um exemplo fácil que ajuda na hidratação? A melancia, que contém mais de 93% de água, segundo dados científicos.

