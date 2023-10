Estudo aponta que cerveja pode prevenir obesidade, diabetes e doenças cardíacas

Costuma-se dizer que tudo é melhor com moderação, inclusive o consumo de cerveja. Segundo um estudo recente, a ingestão da bebida pode contribuir para a melhoria da composição da microbiota intestinal, fator associado à prevenção de enfermidades crônicas comuns, tais como a obesidade, as doenças cardíacas e a diabetes.

Foto: Mabel Amber / Pixabay

Esta investigação, publicada no Journal of Agricultural and Food Chemistry, trouxe um novo entendimento sobre o papel da cerveja na saúde.

A pesquisa contou com a participação de homens saudáveis, com idades entre 23 e 58 anos. Durante quatro semanas, estes participantes ingeriram diariamente 330mL de cerveja, sendo esta alcoólica ou não. Os resultados revelaram que o consumo de cerveja, oriunda da fermentação de cereais, contribui para a diversidade da microbiota intestinal sem acarretar aumento de peso ou de massa gorda.

A ingestão da bebida também não interferiu significativamente em biomarcadores cardiometabólicos, tais como a glicose, o colesterol LDL e HDL e os triglicérides. Curiosamente, a fosfatase alcalina, um importante biomarcador de danos no fígado, rins e ossos, teve sua quantidade reduzida durante o estudo.

Segundo os pesquisadores, os benefícios da cerveja à saúde intestinal podem estar relacionados aos polifenóis presentes na bebida, tal qual ocorre com o vinho tinto. Sendo assim, os efeitos deletérios do álcool, observados em outros estudos, podem ser neutralizados pelas vantagens proporcionadas pelos polifenóis para o microbioma intestinal.

O estudo trouxe evidências de que as bebidas ricas em polifenóis, como a cerveja, podem ser uma abordagem interessante para aumentar a diversidade da microbiota intestinal. Os pesquisadores sugerem que a promoção de alterações na microbiota intestinal através de intervenções na dieta, pode contribuir para a prevenção de diversas doenças.

É importante ressaltar, no entanto, que apesar dos benefícios apresentados, o consumo de bebidas alcoólicas deve ser sempre moderado e consciente. Além disso, tão importante quanto a ingestão moderada de cerveja, é a prática de atividades físicas regulares e a adoção de uma alimentação balanceada para a manutenção da saúde das funções intestinais.

