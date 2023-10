Prefeitura capacita agentes de saúde e endemias e anuncia benefícios para esses profissionais

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e os Agentes de Combate a Endemias (ACE) são fundamentais nas ações preventivas da área de saúde e em Sete Lagoas recebem da Prefeitura o reconhecimento que merecem. Nesta segunda-feira, 9 de outubro, esses profissionais participaram de um encontro, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, no auditório do Unifemm, onde os destaques foram capacitação, excelentes notícias para a classe e celebração de uma data muito importante.

Divulgação: Prefeitura de Sete Lagoas

O Dia do ACS e ACE é comemorado em 4 de outubro, mas em Sete Lagoas a celebração foi em data diferente, porém, muito representativa. São aproximadamente 600 profissionais nas duas categorias que foram recepcionados pelo prefeito Duílio de Castro, o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, e vários coordenadores da Saúde. “Promovemos encontros regulares com os agentes para aproximá-los da gestão e capacitá-los. Assim eles conseguem levar à população uma saúde humanizada e eficiente. Nesta data especial, fica no carinho e reconhecimento pelo esforço diário de todos para promover a saúde”, destacou o Dr. Marcelo Fernandes.

A humanização dos trabalhos dos agentes é comprovada em Sete Lagoas. Profissionais que vão de casa em casa e conhecem de perto a realidade dos bairros, das residências das pessoas. Um esforço que merece retribuições. “Eles prestam serviço com amor, carinho e dedicação e merecem toda nossa consideração. Hoje anunciamos o direito que eles terão um dia de folga quando comemorarem aniversário, assim como os servidores efetivos. Além disso, confirmamos o pagamento da insalubridade garantida por um estudo técnico solicitado por nosso governo”, ressaltou Duílio de Castro.

A Secretaria Municipal de Saúde tem centenas de agentes que desempenham funções estratégicas. Os de saúde integram a Atenção Básica com a comunidade e os que combatem endemias evitam a proliferação de várias doenças como dengue, zika, chikungunya e leishmaniose, além de combater também a proliferação de escorpiões e do caramujo africano. “O ACE compõe uma classe de extrema importância para o município. O trabalho é contínuo durante todo o ano, temos os mutirões realizados em regiões estratégicas e ainda a campanha de vacinação antirrábica. Deixo aqui meu agradecimento especial a esses trabalhadores”, comentou Maria Tereza Rodrigues, coordenadora da Vigilância Epidemiológica.

O reconhecimento da Prefeitura vem por meio de capacitação, estrutura e melhores condições de trabalho. Uma junção de conquistas que reflete diretamente no bem-estar da população. “Hoje temos uma estrutura muito boa da Prefeitura. Trabalho no setor há muito anos e quando começamos o trabalho era feito a pé e até gastando recursos próprios. Hoje temos transporte adequado, uniformes e alimentação. São grandes incentivos para promover saúde e garantir uma vida nova para as pessoas”, disse Janelize Aguiar, supervisora do Controle da Dengue nos mutirões.

Um ponto alto da ação de capacitação foi a palestra da psicóloga Aline Moreira Gonçalves, que abordou a atuação diária dos agentes e o contato direto com o cidadão. Profissionais que atuam na ponta, prevenindo enfermidades e cuidando da saúde das pessoas. Uma classe que sempre vai merecer um carinho especial da administração.

Da Redação com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas